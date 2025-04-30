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Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

Київ • УНН

 • 2564 перегляди

Співачка Кеті Перрі зізналася, що почувається "побитою та пригніченою" через негативну реакцію публіки на її нещодавню космічну подорож. Зате її потужно підтримали фанати перед майбутнім світовим турне.

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

Співачка Кеті Перрі зізналася, що почувається "побитою та пригніченою" через негативну реакцію публіки на її нещодавню космічну подорож, але запевнила шанувальників, що з нею все гаразд і вона "продовжуватиме рухатися за світлом". Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Через два тижні після 11-хвилинної подорожі на Blue Origin в космос разом із п'ятьма іншими жінками, щедро висміяної в соцмережах, американська зірка написала, що "онлайн-світ" намагався зробити з неї "людську піньяту".

Її коментарі з'явилися після того, як шанувальники заплатили за білборд у Нью-Йорку, щоб висловити свою підтримку співачці напередодні її світового турне.

Відповідаючи на відео з білбордом, опубліковане на сторінці шанувальників, Перрі сказала, що вона "дуже вдячна" своїм шанувальникам, додавши, що вони "разом у цій прекрасній та дикій подорожі".

Перрі була однією з найуспішніших поп-співачок протягом останніх двох десятиліть, її образ дещо затьмарився протягом останнього року. Погано сприйнятий альбом супроводжувався головним синглом Woman's World та музичним кліпом, який багато засудив як регресивний.

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Після цього її критикували за участь у космічному польоті на Blue Origin, під час якого вона заспівала своїм компаньйонам у подорожі пісню Луї Армстронга What a Wonderful World і показала сет-лист свого нового туру в польоті.

Деякі коментатори заявили, що для знаменитостей брати участь у такій швидкоплинній і космічно дорогій подорожі в час економічних труднощів є свідченням поганого тону.

Однак співачка Лілі Аллен цього тижня вибачилася за "злість" щодо Перрі, заявивши, що хоча вона досі негативно сприймає факт самої подорожі, не було потреби приєднуватися до "лавини хейту" на співачку.

Нагадаємо

14 квітня Кеті Перрі стала однією з шести жінок, які відправились у космос у складі окремої жіночої експедиції. Крім неї, частиною жіночої космічної експедиції стали телеведуча CBS Гейл Кінг, колишня інженерка NASA Айша Боу, активістка й засновниця руху Rise Аманда Нгуєн, продюсерка Керіенн Флінн. Очолила експедицію Лорен Санчес, наречена засновника аерокосмічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса.

Подорож піддали суворій критиці колеги знаменитостей, публічні особистості та фани. Модель Емілі Ратаковські розкритикувала участь Перрі в польоті, сказавши, що цей крок зірки вже "За межами пародії". 

Лілія Набока

Лілія Набока

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