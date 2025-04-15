"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin
Київ • УНН
Емілі Ратаковські розкритикувала Кеті Перрі за політ у космос на кораблі компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка, за її словами, «знищує планету». В експедиції було шестеро жінок.
Модель Емілі Ратаковські висловила своє "обурення" стосовно нещодавнього космічного польоту акторки і композитора Кеті Перрі. Про це повідомляє сайт NME, передає УНН.
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У понеділок, 14 квітня, Кеті Перрі стала однією з шести жінок, які відправились у космос у складі окремої жіночої експедиції. Крім неї, частиною жіночої космічної експедиції стали телеведуча CBS Гейл Кінг, колишня інженерка NASA Айша Боу, активістка й засновниця руху Rise Аманда Нгуєн, продюсерка Керіенн Флінн. Очолила експедицію Лорен Санчес, наречена засновника аерокосмічної компанії Blue Origin Джеффа Безоса.
Після повернення експедиції на Землю Ратаковські розкритикувала участь Перрі в польоті.
Це кінець світу. Це вже за межами пародії. Ви піклуєтеся про Землю і летите в космічному кораблі, який побудований і оплачений компанією, що знищує планету?
Нагадаємо
Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Оренда капсули SpaceX коштує 200 млн доларів, а суборбітальні польоти коштують близько 500 тис доларів США.