Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30 27 червня 2025

Виший антикорупійний суд оголосив перерву у справі віцепрем’єр-міністра України Олексія Чернишова, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, до 16:30 27 червня, передає кореспондент УНН.

Суддя ВАКС оголосив про перерву до 16:30. Перед цим захист Чернишова просив відмовити в розгляді клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Своєю чергою прокурор просив суд задовольнити клопотання про застосування до Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн 2 668 грн, а також покласти низку процесуальних обовʼязків, зокрема повідомляти слідчого про зміну місце проживання та роботи, не пересуватися без дозволу, утримуватися від спілкування з підозрюваними тощо.

За словами прокурора, такий розмір застави є підсильним, який здатен забезпечити належну процесуальну поведінку.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд сьогодні розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу чинному віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову, якого підозрюють в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Сам Чернишов вважає повідомлену йому підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря необгрунтованою.

Контекст

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Додамо

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.