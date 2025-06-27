Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30 27 июня 2025

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв по делу вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, до 16:30 27 июня, передает корреспондент УНН.

Судья ВАКС объявил о перерыве до 16:30. Перед этим защита Чернышова просила отказать в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

В свою очередь прокурор просил суд удовлетворить ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в 120 млн 2 668 грн, а также возложить ряд процессуальных обязанностей, в частности, сообщать следователю об изменении места жительства и работы, не передвигаться без разрешения, воздерживаться от общения с подозреваемыми и т.д.

По словам прокурора, такой размер залога является посильным, который способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд сегодня начал заседание по избранию меры пресечения действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Сам Чернышов считает сообщенное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки необоснованным.

Контекст

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.