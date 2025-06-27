Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30 27 июня 2025

$41.590.08
48.640.31
ukenru
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
Эксклюзив
09:36 • 1350 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 5538 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 9442 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 153341 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 122310 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 103603 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 120383 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 237446 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
26 июня, 08:26 • 95246 просмотра
Летнее наступление россиян: Сырский рассказал о ситуации на фронте
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 226870 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
44%
750мм
Популярные новости
Иран прекращает сотрудничество с МАГАТЭ27 июня, 00:28 • 112402 просмотра
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 58077 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:26 • 11887 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине06:13 • 26552 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову06:15 • 23575 просмотра
публикации
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 153259 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 113117 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 237402 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 226830 просмотра
Опять за старое? Кузьминых заинтересовался 10 миллионами гривен, которые должны выделить больницам Житомира25 июня, 17:45 • 164635 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 77731 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 110213 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 82306 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 89153 просмотра
Я сейчас пойду и "врежу" ему: Трамп о Генсеке НАТО, который назвал его папочкой25 июня, 15:21 • 77828 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30 27 июня 2025

Киев • УНН

 • 3018 просмотра

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 16:30 27 июня по делу вице-премьер-министра Алексея Чернышова, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Защита просила отказать в рассмотрении ходатайства о мере пресечения.

Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30

Высший антикоррупционный суд объявил перерыв по делу вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, до 16:30 27 июня, передает корреспондент УНН.

Судья ВАКС объявил о перерыве до 16:30. Перед этим защита Чернышова просила отказать в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения.

В свою очередь прокурор просил суд удовлетворить ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в 120 млн 2 668 грн, а также возложить ряд процессуальных обязанностей, в частности, сообщать следователю об изменении места жительства и работы, не передвигаться без разрешения, воздерживаться от общения с подозреваемыми и т.д.

По словам прокурора, такой размер залога является посильным, который способен обеспечить надлежащее процессуальное поведение.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд сегодня начал заседание по избранию меры пресечения действующему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Сам Чернышов считает сообщенное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки необоснованным.

Контекст

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Добавим

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9