"Жодних маніпуляцій": Чернишов прокоментував скандал з виїздом за кордон та спростовув підозру

Віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов вважає повідомлену йому підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря необгрунтованою. Про це він заявив під час засідання Вищиго антикорупійного суду, передає корепондент УНН.

Я в цьому відношенні абсолютно відкритий. Я готовий співпрацювати, надавати відповідну інформацію. І вважаю, що підозра є необґрунтованою - заявив Чернишов.

Також він прокоментував скандал з його виїздом за кордон.

У кожен другий тиждень я знаходжусь в відрядженні, тому що мені потрібно спілкуватися і працювати з урядами європейських і інших країн, працювати і взаємодіяти з українцями за кордоном, зустрічатися з Європарламентом, Єврокомісією прийняти права. Тому жодних маніпуляцій щодо моїх відряджень - заявив він.

Доповнення

Раніше НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн та відсторонення його від посади.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.