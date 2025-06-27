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Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову
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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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САП та НАБУ просять для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

Київ • УНН

 • 870 перегляди

НАБУ і САП направили до Вищого антикорупційного суду клопотання щодо чинного Віце-прем’єр-міністра України Олексія Чернишова.

САП та НАБУ просять для Чернишова запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн

НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування до чинного Віце-прем’єр-міністра України Олексія Чернишова запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Деталі

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура також звернулись до суду з клопотанням про відсторонення чинного Віце-прем’єр-міністру України від посади.

На Олексія Чернишова також вимагають покласти виконання наступних обов'язків:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
    • повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
      • не відлучатися із населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
        • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
          • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
            • носити електронний засіб контролю.

              У разі визначення судом вказаного запобіжного заходу підозрюваний зобов’язаний внести визначений розмір застави упродовж 5 днів. Якщо підозрюваний не виконає обов’язку, а також якщо будуть встановлені факти порушення ним умов запобіжного заходу, прокурор має право звернутись із клопотанням про зміну такого запобіжного заходу на більш суворий.

              Засідання суду над Чернишовим заплановане 27 червня 2025 року о 9:00.

              Нагадаємо

              Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов підтвердив отримання підозри під час візиту до Національного антикорупційного бюро.

              Євген Устименко

              Євген Устименко

              СуспільствоПолітикаКримінал та НП
              Чернишов Олексій Михайлович
              Національне антикорупційне бюро України
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