Справа Чернишова: ВАКС оголосив нову дату обрання запобіжного заходу

Вищий антикорупційний суд знову переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, на 27 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВАКС.

Повідомляємо, що розгляд клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо застосування запобіжного заходу стосовно віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності відбудеться 27 червня 2025 року о 09:00 - повідомили у ВАКС.

Контекст

ВАКС сьогодні, 25 червня, планував розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову. Проте засідання відклали спочатку на 26 червня через те, що Чернишов сьогодні має бути присутнім на засіданні Кабміну та урядовій нараді.

Напередодні, 24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що відрядження віцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова було підписано до кінця тижня, який завершився 22 червня.

Президент Зеленський заявив, що віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, виконуючи завдання щодо відкриття хабів та питання множинного громадянства. І що Чернишов має повернутися після завершення відрядження.

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

Доповнення

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.