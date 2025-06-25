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Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра

Київ • УНН

 • 11322 перегляди

Суд переніс обрання запобіжного заходу екс-заступнику міністра розвитку громад та територій Василю Чернишову у справі про махінації на закупівлях.

Корупція в Мінрегіоні: суд переніс обрання запобіжного заходу Чернишову на завтра

Вищий антикорупційний суд переніс на 26 червня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу віцепрем'єр-міністру - міністру національної єдності України Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб, передає кореспондент УНН.

"Відкласти розгляд справи на 12:10 годину", - сказав суддя.

Сам Чернишов не з’явився в суді.

Його адвокат пояснив, що засідання клопотали перенести через те, що сьогодні має бути присутнім на засіданні Кабміну та Урядовій нараді. "Засідання уряду відбувається в кожну середу. Сьогодні як раз середа", - сказав адвокат.

Контекст

ВАКС сьогодні планував розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Чернишову.

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов після візиту до Національного антикорупційного бюро повідомив, що отримав підозру.

Згодом САП офіційно повідомила, що Олексію Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Скандал з виїздом за кордон Чернишова

ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП на минулому тижні затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що відрядження для Чернишова підписане до кінця цього тижня.

22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.

Доповнення

САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків. 

ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
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