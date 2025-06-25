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Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра

Киев • УНН

 • 7340 просмотра

Суд перенес избрание меры пресечения экс-замминистра развития общин и территорий Василию Чернышову по делу о махинациях на закупках.

Коррупция в Минрегионе: суд перенес избрание меры пресечения Чернышову на завтра

Высший антикоррупционный суд перенес на 26 июня рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц, передает корреспондент УНН.

"Отложить рассмотрение дела на 12:10", - сказал судья.

Сам Чернышов не явился в суд.

Его адвокат пояснил, что заседание ходатайствовали перенести из-за того, что сегодня должен присутствовать на заседании Кабмина и Правительственном совещании. "Заседание правительства проходит каждую среду. Сегодня как раз среда", - сказал адвокат.

Контекст

ВАКС сегодня планировал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Чернышову.

Вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов после визита в Национальное антикоррупционное бюро сообщил, что получил подозрение.

Впоследствии САП официально сообщила, что Алексею Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что командировка для Чернышова подписана до конца этой недели.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

Дополнение

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков. 

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаКриминал и ЧП
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