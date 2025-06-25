Дело Чернышова: ВАКС объявил новую дату избрания меры пресечения

Высший антикоррупционный суд снова перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения вице-премьер-министру - министру национального единства Украины Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц, на 27 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВАКС.

Сообщаем, что рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении меры пресечения в отношении вице-премьер-министра - министра национального единства состоится 27 июня 2025 года в 09:00 - сообщили в ВАКС.

Контекст

ВАКС сегодня, 25 июня, планировал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Чернышову. Однако заседание отложили сначала на 26 июня из-за того, что Чернышов сегодня должен присутствовать на заседании Кабмина и правительственном совещании.

Накануне, 24 июня, Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросу множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Дополнение

САП и НАБУ разоблачили коррупционную схему в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития громад и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной схеме в строительной сфере.