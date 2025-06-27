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САП и НАБУ просят для Чернышова меру пресечения в виде залога в 120 млн грн

Киев • УНН

 • 592 просмотра

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство в отношении действующего Вице-премьер-министра Украины Алексея Чернышова.

САП и НАБУ просят для Чернышова меру пресечения в виде залога в 120 млн грн

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Подробности

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура также обратились в суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности.

На Алексея Чернышова также требуют возложить выполнение следующих обязанностей:

  • являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
    • сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;
      • не отлучаться из населённого пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;
        • сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;
          • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
            • носить электронное средство контроля.

              В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

              Заседание суда над Чернышовым запланировано на 27 июня 2025 года в 9:00.

              Напоминаем

              Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов подтвердил получение подозрения во время визита в Национальное антикоррупционное бюро.

              Евгений Устименко

              Евгений Устименко

              ОбществополитикаКриминал и ЧП
              Алексей Чернышов
              Национальное антикоррупционное бюро Украины
              Украина
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