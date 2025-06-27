САП и НАБУ просят для Чернышова меру пресечения в виде залога в 120 млн грн

НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к действующему Вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Подробности

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура также обратились в суд с ходатайством об отстранении действующего Вице-премьер-министра Украины от должности.

На Алексея Чернышова также требуют возложить выполнение следующих обязанностей:

являться по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

не отлучаться из населённого пункта, в котором он находится, без разрешения следователя, прокурора или суда;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;

носить электронное средство контроля.

В случае определения судом указанной меры пресечения подозреваемый обязан внести определенный размер залога в течение 5 дней. Если подозреваемый не выполнит обязанности, а также если будут установлены факты нарушения им условий меры пресечения, прокурор имеет право обратиться с ходатайством об изменении такой меры пресечения на более строгую.

Заседание суда над Чернышовым запланировано на 27 июня 2025 года в 9:00.

Напоминаем

Вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов подтвердил получение подозрения во время визита в Национальное антикоррупционное бюро.