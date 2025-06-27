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"Никаких манипуляций": Чернышов прокомментировал скандал с выездом за границу и опроверг подозрение

Киев • УНН

 • 362 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает необоснованным подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. Он объясняет свои частые заграничные командировки необходимостью сотрудничества с иностранными правительствами и украинцами за рубежом.

"Никаких манипуляций": Чернышов прокомментировал скандал с выездом за границу и опроверг подозрение

Вице-премьер-министр Алексей Чернышов считает необоснованным предъявленное ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и получении взятки. Об этом он заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда, передает корреспондент УНН.

Я в этом отношении абсолютно открыт. Я готов сотрудничать, предоставлять соответствующую информацию. И считаю, что подозрение необоснованно.

- заявил Чернышов. 

 Также он прокомментировал скандал с его выездом за границу. 

Каждую вторую неделю я нахожусь в командировке, потому что мне нужно общаться и работать с правительствами европейских и других стран, работать и взаимодействовать с украинцами за границей, встречаться с Европарламентом, Еврокомиссией, чтобы получить права. Поэтому никаких манипуляций относительно моих командировок.

- заявил он. 

Дополнение

Ранее НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство о применении к Чернышову меры пресечения в виде залога в размере 120 млн грн и отстранения его от должности. 

Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщали, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова была подписана до конца недели, которая завершилась 22 июня.

Президент Зеленский заявил, что вице-премьер-министр Алексей Чернышов находится в заграничной командировке, выполняя задачи по открытию хабов и вопросы множественного гражданства. И что Чернышов должен вернуться после завершения командировки.

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

политикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Европейский парламент
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейская комиссия
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
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