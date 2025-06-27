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Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри

Київ • УНН

 • 7054 перегляди

Сьогодні вийшов третій і останній сезон популярного серіалу "Гра в кальмара", знятий одночасно з другим. Він складається з шести епізодів, які продовжують історію Сон Гі Хуна після кривавого фіналу другого сезону.

Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри

Від сьогодні у доступі останній сезон найпопулярнішого неангломовного серіалу серіалу "Гра в кальмара", у сюжеті якого дитячі ігри перетворюються на смертельні випробування.

Передає УНН із посиланням на сайт BBC, Variety та Volkskrant.

Деталі

Третій і останній сезон "Гри в кальмара" виходить по всьому світу цієї п’ятниці, 27 червня. Виробництво було знято одночасно з другим сезоном, що дозволило невелике очікування: лише через шість місяців після виходу попереднього сезону в ефір.

Тож історія починається одразу після кривавого фіналу другого сезону - Сон Гі Хун, спустошений зрадою та смертю свого друга, повертається до гри, змушений лежати в труні. Зазначається, що третій сезон буде з дещо коротшим періодом — усього лише шість епізодів. Втім, вони сповнена напруги та емоційних поворотів сюжету.

Довідково

Серіал "Гра в кальмара" став світовим феноменом, прийшовши, що називається "нізвідкіля". Дійсно, з самого початку, - перший сезон стартував 17 вересня 2021 року, - серіал став міжнародним хітом.

1-й сезон "Гри в кальмара" досі залишається найпопулярнішим серіалом в історії Netflix. Серіла було номінованона чотирнадцять премій "Еммі", з яких картина виграла шість.

А разом із другим сезоном (четвертим у рейтингу Netflix) серіал на сьогоднішній день зібрав 600 мільйонів переглядів. 

Хто створив "Гру в кальмара"

Історія була створена Хван Дон Хьоком. Сам кріейтор фільму розповів якось, що створення другого сезону також було способом отримати справедливу фінансову компенсацію за світовий успіх. 

Я не мав наміру знімати другий сезон, тому що загальний процес написання сценарію, продюсування та режисури серіалу був дуже складним

– розповів він Variety.

Насправді, зусилля з втілення його ідеї в життя були настільки важкими. І як пишуть ЗМІ, він втратив кілька зубів від стресу.

Хоча перший сезон мав величезний світовий успіх, я, чесно кажучи, заробив небагато. Тож робота над другим сезоном також допоможе мені компенсувати успіх першого

– зізнався Хванг BBC.

Що слід згадати з попередніх епізодів для розуміння ідеї "Гри в кальмара"

Перший сезон, у якому Лі Чон Чже в ролі "гравця 456" потрапляє втягнутий у дивну та смертельну гру, щоб сплатити свої ігрові борги, був ідеальною чорною комедією про людську жадібність.

80-річну зірку "Гри в кальмара" засудили до року в'язниці за насильницьке розбещення партнерки по зйомкам07.04.25, 00:00 • 12090 переглядiв

Дизайн дитячих ігор у поєднанні з винахідливою жорстокістю зробив цей перший сезон предметом обговорення, шлях, прокладений південнокорейською комедією-трилером "Паразити", яка роком раніше отримала "Оскар" за найкращий фільм.

Взимку 2024 року вийшов другий сезон "Гри в кальмара", який завершився жорсткою розв'язкою після семи серій.

Тож цей третій сезон з шести епізодів (з яких преса побачила перші п'ять) також можна вважати сезоном 2b, вважає автор матеріалу Volkskrant.

Нагадаємо

УНН раніше анонсував, що 27 червня Netflix випустить третій сезон серіалу "Гра в кальмара". Гі-Хун, Гравець 456, знову зіткнеться зі смертельними іграми та важливими виборами.

Netflix видалить понад 20 ігор зі свого Game-сервісу, що становить майже 20% каталогу. 

Ігор Тележніков

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