Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру

С сегодняшнего дня доступен последний сезон самого популярного неанглоязычного сериала «Игра в кальмара», в сюжете которого детские игры превращаются в смертельные испытания.

Передает УНН со ссылкой на сайт BBC, Variety и Volkskrant.

Детали

Третий и последний сезон "Игры в кальмара" выходит по всему миру в эту пятницу, 27 июня. Производство было снято одновременно со вторым сезоном, что позволило небольшое ожидание: всего через шесть месяцев после выхода предыдущего сезона в эфир.

Так история начинается сразу после кровавого финала второго сезона - Сон Ги Хун, опустошенный предательством и смертью своего друга, возвращается в игру, вынужденный лежать в гробу. Отмечается, что третий сезон будет с несколько более коротким периодом — всего шесть эпизодов. Впрочем, они полны напряжения и эмоциональных поворотов сюжета.

Справка

Сериал "Игра в кальмара" стал мировым феноменом, придя, что называется "ниоткуда". Действительно, с самого начала, - первый сезон стартовал 17 сентября 2021 года, - сериал стал международным хитом.

1-й сезон "Игры в кальмара" до сих пор остается самым популярным сериалом в истории Netflix. Сериал был номинирован на четырнадцать премий "Эмми", из которых картина выиграла шесть.

А вместе со вторым сезоном (четвертым в рейтинге Netflix) сериал на сегодняшний день собрал 600 миллионов просмотров.

Кто создал "Игру в кальмара"

История была создана Хван Дон Хёком. Сам создатель фильма рассказал как-то, что создание второго сезона также было способом получить справедливую финансовую компенсацию за мировой успех.

Я не собирался снимать второй сезон, потому что общий процесс написания сценария, продюсирования и режиссуры сериала был очень сложным - рассказал он Variety.

На самом деле, усилия по воплощению его идеи в жизнь были настолько тяжелыми. И как пишут СМИ, он потерял несколько зубов от стресса.

Хотя первый сезон имел огромный мировой успех, я, честно говоря, заработал немного. Поэтому работа над вторым сезоном также поможет мне компенсировать успех первого - признался Хванг BBC.

Что следует вспомнить из предыдущих эпизодов для понимания идеи "Игры в кальмара"

Первый сезон, в котором Ли Чон Чжэ в роли "игрока 456" попадает втянутый в странную и смертельную игру, чтобы оплатить свои игровые долги, был идеальной черной комедией о человеческой жадности.

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Дизайн детских игр в сочетании с изобретательной жестокостью сделал этот первый сезон предметом обсуждения, путь, проложенный южнокорейской комедией-триллером "Паразиты", которая годом ранее получила "Оскар" за лучший фильм.

Зимой 2024 года вышел второй сезон "Игры в кальмара", который завершился жесткой развязкой после семи серий.

Так что этот третий сезон из шести эпизодов (из которых пресса увидела первые пять) также можно считать сезоном 2b, считает автор материала Volkskrant.

Напомним

УНН ранее анонсировал, что 27 июня Netflix выпустит третий сезон сериала "Игра в кальмара". Ги-Хун, Игрок 456, снова столкнется со смертельными играми и важными выборами.

Netflix удалит более 20 игр из своего Game-сервиса, что составляет почти 20% каталога.