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Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

Київ • УНН

 • 2500 перегляди

27 червня Netflix випустить третій сезон серіалу "Гра в кальмара". Гі-Хун, Гравець 456, знову зіткнеться зі смертельними іграми та важливими виборами.

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу
www.netflix.com

Netflix випустив тизер третього і фінального сезону популярного серіалу стримінгу "Гра в кальмара" (Squid Game), пише УНН.

Деталі

"Настав час зіграти фінальні ігри. Гра в кальмара 3 сезон. 27 червня", - ідеться у підписі до відео.

"Невдале повстання, смерть друга і таємна зрада. Третій та останній сезон найпопулярнішого серіалу Netflix, який починається після кривавого фіналу 2-го сезону, застає Гі-Хуна, також відомого як Гравець 456, у найнижчій точці. Але Squid Game не зупиняється ні перед ким, тому Гі-Хуну доведеться зробити кілька важливих виборів перед обличчям всепоглинаючого відчаю, оскільки він і гравці, що вижили, втягнуті в більш смертельні ігри, які перевіряють рішучість кожного. З кожним раундом їх вибір призводить до більш серйозних наслідків", - ідеться в описі сезону.

80-річну зірку "Гри в кальмара" засудили до року в'язниці за насильницьке розбещення партнерки по зйомкам07.04.25, 00:00 • 12045 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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