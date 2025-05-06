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Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

27 июня Netflix выпустит третий сезон сериала "Игра в кальмара". Ги-Хун, Игрок 456, снова столкнется со смертельными играми и важными выборами.

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода
www.netflix.com

Netflix выпустил тизер третьего и финального сезона популярного сериала стриминга "Игра в кальмара" (Squid Game), пишет УНН.

Детали

"Пришло время сыграть финальные игры. Игра в кальмара 3 сезон. 27 июня", - говорится в подписи к видео.

"Неудачное восстание, смерть друга и тайное предательство. Третий и последний сезон самого популярного сериала Netflix, который начинается после кровавого финала 2-го сезона, застает Ги-Хуна, также известного как Игрок 456, в самой низкой точке. Но Squid Game не останавливается ни перед кем, поэтому Ги-Хуну придется сделать несколько важных выборов перед лицом всепоглощающего отчаяния, поскольку он и выжившие игроки втянуты в более смертельные игры, которые проверяют решимость каждого. С каждым раундом их выбор приводит к более серьезным последствиям", - говорится в описании сезона.

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам07.04.25, 00:00 • 12042 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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