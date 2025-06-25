Netflix скорочує свій ігровий каталог: 22 гри зникнуть вже скоро

Netflix підтвердив, що видалить понад 20 ігор зі свого стрімінгового каталогу. Серед них: Hades, LEGO Legacy та сага Monument Valley. Передає УНН із посиланням на AFP та What's on Netflix.

Деталі

Компанія Netflix продовжить скорочувати та видаляти майже 20% свого каталогу Games, що становить 22 ігри. Більшість ігор будуть видалені 14 липня, але деякі дати можуть відрізнятися.

Повний список мобільних ігор, які будуть видалені з Netflix Games

Battleship;

Braid: Anniversary Edition;

Carmen;

Sandiego;

CoComelon: Play with JJ;

Death’s Door;

Diner Out: Merge Cafe;

Dumb Ways to Die;

Ghost Detective;

Hades;

Katana Zero;

Lego Legacy: Heroes Unboxed;

Ludo King;

Monument Valley;

Monument Valley 2;

Monument Valley 3;

Rainbow Six: SMOL;

Raji: An Ancient Epic;

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;

TED Tumblewords;

The Case of the Golden Idol;

The Rise of the Golden;

Idol Vineyard Valley.

Довідково

Monument Valley 3 вийшла в грудні 2024 року ексклюзивно на Netflix на iOS та Android.

Monument Valley 3 вийде на ПК і консолях 22 липня. Те ж саме стосується і Hades, чий iOS-порт був запущений лише на Netflix у 2024 році.

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