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Netflix скорочує свій ігровий каталог: 22 гри зникнуть вже скоро

Київ • УНН

 • 594 перегляди

Netflix видалить понад 20 ігор зі свого Game-сервісу, що становить майже 20% каталогу. Серед них такі назви, як Hades, LEGO Legacy та серія Monument Valley.

Netflix скорочує свій ігровий каталог: 22 гри зникнуть вже скоро

Netflix підтвердив, що видалить понад 20 ігор зі свого стрімінгового каталогу. Серед них: Hades, LEGO Legacy та сага Monument Valley. Передає УНН із посиланням на AFP та What's on Netflix.

Деталі

Компанія Netflix продовжить скорочувати та видаляти майже 20% свого каталогу Games, що становить 22 ігри. Більшість ігор будуть видалені 14 липня, але деякі дати можуть відрізнятися. 

Повний список мобільних ігор, які будуть видалені з Netflix Games

  • Battleship;
    • Braid: Anniversary Edition;
      • Carmen;
        • Sandiego;
          • CoComelon: Play with JJ;
            • Death’s Door;
              • Diner Out: Merge Cafe;
                • Dumb Ways to Die;
                  • Ghost Detective;
                    • Hades;
                      • Katana Zero;
                        • Lego Legacy: Heroes Unboxed;
                          • Ludo King;
                            • Monument Valley;
                              • Monument Valley 2;
                                • Monument Valley 3;
                                  • Rainbow Six: SMOL;
                                    • Raji: An Ancient Epic;
                                      • SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;
                                        • TED Tumblewords;
                                          • The Case of the Golden Idol;
                                            • The Rise of the Golden;
                                              • Idol Vineyard Valley.

                                                Довідково

                                                Monument Valley 3 вийшла в грудні 2024 року ексклюзивно на Netflix на iOS та Android. 

                                                Monument Valley 3 вийде на ПК і консолях 22 липня. Те ж саме стосується і Hades, чий iOS-порт був запущений лише на Netflix у 2024 році.

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                                                Brent Oil
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