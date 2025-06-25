Netflix скорочує свій ігровий каталог: 22 гри зникнуть вже скоро
Київ • УНН
Netflix видалить понад 20 ігор зі свого Game-сервісу, що становить майже 20% каталогу. Серед них такі назви, як Hades, LEGO Legacy та серія Monument Valley.
Netflix підтвердив, що видалить понад 20 ігор зі свого стрімінгового каталогу. Серед них: Hades, LEGO Legacy та сага Monument Valley. Передає УНН із посиланням на AFP та What's on Netflix.
Деталі
Компанія Netflix продовжить скорочувати та видаляти майже 20% свого каталогу Games, що становить 22 ігри. Більшість ігор будуть видалені 14 липня, але деякі дати можуть відрізнятися.
Повний список мобільних ігор, які будуть видалені з Netflix Games
- Battleship;
- Braid: Anniversary Edition;
- Carmen;
- Sandiego;
- CoComelon: Play with JJ;
- Death’s Door;
- Diner Out: Merge Cafe;
- Dumb Ways to Die;
- Ghost Detective;
- Hades;
- Katana Zero;
- Lego Legacy: Heroes Unboxed;
- Ludo King;
- Monument Valley;
- Monument Valley 2;
- Monument Valley 3;
- Rainbow Six: SMOL;
- Raji: An Ancient Epic;
- SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;
- TED Tumblewords;
- The Case of the Golden Idol;
- The Rise of the Golden;
- Idol Vineyard Valley.
Довідково
Monument Valley 3 вийшла в грудні 2024 року ексклюзивно на Netflix на iOS та Android.
Monument Valley 3 вийде на ПК і консолях 22 липня. Те ж саме стосується і Hades, чий iOS-порт був запущений лише на Netflix у 2024 році.
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