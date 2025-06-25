Netflix сокращает свой игровой каталог: 22 игры исчезнут уже скоро

Netflix подтвердил, что удалит более 20 игр из своего стримингового каталога. Среди них: Hades, LEGO Legacy и сага Monument Valley. Передает УНН со ссылкой на AFP и What's on Netflix.

Детали

Компания Netflix продолжит сокращать и удалять около 20% своего каталога Games, что составляет 22 игры. Большинство игр будут удалены 14 июля, но некоторые даты могут отличаться.

Полный список мобильных игр, которые будут удалены из Netflix Games

Battleship;

Braid: Anniversary Edition;

Carmen;

Sandiego;

CoComelon: Play with JJ;

Death’s Door;

Diner Out: Merge Cafe;

Dumb Ways to Die;

Ghost Detective;

Hades;

Katana Zero;

Lego Legacy: Heroes Unboxed;

Ludo King;

Monument Valley;

Monument Valley 2;

Monument Valley 3;

Rainbow Six: SMOL;

Raji: An Ancient Epic;

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;

TED Tumblewords;

The Case of the Golden Idol;

The Rise of the Golden;

Idol Vineyard Valley.

Справочно

Monument Valley 3 вышла в декабре 2024 года эксклюзивно на Netflix на iOS и Android.

Monument Valley 3 выйдет на ПК и консолях 22 июля. То же самое касается и Hades, чей iOS-порт был запущен только на Netflix в 2024 году.

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