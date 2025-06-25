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Netflix сокращает свой игровой каталог: 22 игры исчезнут уже скоро

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Netflix удалит более 20 игр из своего Game-сервиса, что составляет почти 20% каталога. Среди них такие названия, как Hades, LEGO Legacy и серия Monument Valley.

Netflix сокращает свой игровой каталог: 22 игры исчезнут уже скоро

Netflix подтвердил, что удалит более 20 игр из своего стримингового каталога. Среди них: Hades, LEGO Legacy и сага Monument Valley. Передает УНН со ссылкой на AFP и What's on Netflix.

Детали

Компания Netflix продолжит сокращать и удалять около 20% своего каталога Games, что составляет 22 игры. Большинство игр будут удалены 14 июля, но некоторые даты могут отличаться.

Полный список мобильных игр, которые будут удалены из Netflix Games

  • Battleship;
    • Braid: Anniversary Edition;
      • Carmen;
        • Sandiego;
          • CoComelon: Play with JJ;
            • Death’s Door;
              • Diner Out: Merge Cafe;
                • Dumb Ways to Die;
                  • Ghost Detective;
                    • Hades;
                      • Katana Zero;
                        • Lego Legacy: Heroes Unboxed;
                          • Ludo King;
                            • Monument Valley;
                              • Monument Valley 2;
                                • Monument Valley 3;
                                  • Rainbow Six: SMOL;
                                    • Raji: An Ancient Epic;
                                      • SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;
                                        • TED Tumblewords;
                                          • The Case of the Golden Idol;
                                            • The Rise of the Golden;
                                              • Idol Vineyard Valley.

                                                Справочно

                                                Monument Valley 3 вышла в декабре 2024 года эксклюзивно на Netflix на iOS и Android.

                                                Monument Valley 3 выйдет на ПК и консолях 22 июля. То же самое касается и Hades, чей iOS-порт был запущен только на Netflix в 2024 году.

                                                Напомним

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                                                Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2 получила высокие оценки от геймеров, несмотря на технические проблемы. Metacritic оценил игру на 74/100 для ПК и 81/100 для Xbox.

                                                Компании Moonbug Entertainment и Sanrio Co. объединились для создания нового анимационного сериала, который стартует в 2026 году.

                                                Игорь Тележников

                                                Игорь Тележников

                                                КультураТехнологии
                                                Нидерланды
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                                                Brent Oil
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