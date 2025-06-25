Netflix сокращает свой игровой каталог: 22 игры исчезнут уже скоро
Киев • УНН
Netflix удалит более 20 игр из своего Game-сервиса, что составляет почти 20% каталога. Среди них такие названия, как Hades, LEGO Legacy и серия Monument Valley.
Netflix подтвердил, что удалит более 20 игр из своего стримингового каталога. Среди них: Hades, LEGO Legacy и сага Monument Valley. Передает УНН со ссылкой на AFP и What's on Netflix.
Детали
Компания Netflix продолжит сокращать и удалять около 20% своего каталога Games, что составляет 22 игры. Большинство игр будут удалены 14 июля, но некоторые даты могут отличаться.
Полный список мобильных игр, которые будут удалены из Netflix Games
- Battleship;
- Braid: Anniversary Edition;
- Carmen;
- Sandiego;
- CoComelon: Play with JJ;
- Death’s Door;
- Diner Out: Merge Cafe;
- Dumb Ways to Die;
- Ghost Detective;
- Hades;
- Katana Zero;
- Lego Legacy: Heroes Unboxed;
- Ludo King;
- Monument Valley;
- Monument Valley 2;
- Monument Valley 3;
- Rainbow Six: SMOL;
- Raji: An Ancient Epic;
- SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.;
- TED Tumblewords;
- The Case of the Golden Idol;
- The Rise of the Golden;
- Idol Vineyard Valley.
Справочно
Monument Valley 3 вышла в декабре 2024 года эксклюзивно на Netflix на iOS и Android.
Monument Valley 3 выйдет на ПК и консолях 22 июля. То же самое касается и Hades, чей iOS-порт был запущен только на Netflix в 2024 году.
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