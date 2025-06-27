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АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"

Київ • УНН

 • 2760 перегляди

Компанія "Алакор Сіті", власник якої має громадянство РФ, вдруге бере участь у конкурсі АРМА на управління ТРЦ "Гулівер". Це може призвести до репутаційних ризиків для системи управління арештованим майном.

АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"

Участь компанії "Алакор Сіті" у конкурсі на управління ТРЦ "Гулівер" вивела проблему управління арештованим майном за межі одного активу. Йдеться не лише про прозорість процедури чи перевірку бенефіціарів, а про репутацію всієї системи, пише УНН.

Деталі

Компанія "Алакор Сіті" вже вдруге бере участь у конкурсі на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Ще під час першого конкурсу зʼясувалося, що власник цієї компанії має громадянство Канади та рф. Цю інформацію згодом підтвердили розвідувальні органи України.

Відповідно до українського законодавства, компанії з громадянами країни-агресора серед власників не мають права брати участь у публічних закупівлях і конкурсах. Попри це, "Алакор Сіті" вдруге подалась на конкурс. І зараз ця компанія — одна з двох, що залишились після перевірки.

Усього участь у конкурсі взяли три компанії. Претендент, який зайняв перше місце - ТОВ "БК МІЛЕНІУМ", вже зійшов з перегонів.

Залишилось лише двоє претендентів —  ПП "ЛІМЕКС ЕКСПРЕС КИЇВ" та ТОВ "Алакор Сіті". Якщо в результаті перевірки другу компанію також відхилять, то єдиною, хто залишиться серед кандидатів, стане "Алакор Сіті"— компанія з офіційно підтвердженим російським громадянством у бенефіціара. Однак саме ця компанія наразі намагається усіма способи відбілити свою репутацію і переконати, що у бенефіціара лише канадський паспорт та посвідка на проживання в Україні.

Якщо ж "Алакор Сіті" все ж вдасться це зробити, це буде справжньою репутаційною пасткою для АРМА і всієї держави. Адже актив у центрі Києві передадуть у "руки росіянам", а бізнес-групи і ті, хто прямо або опосередковано працює на російський вплив, отримають сигнал, що система управління арештованими активами вразлива до маніпуляцій.

АРМА й без того перебуває в центрі дискусій щодо прозорості, добору керівництва, ефективності управління активами. Якщо "Алакор Сіті" отримає в управління "Гулівер" - це стане аргументом для всіх, система потребує змін, у тому числі і керівництва.

У країні, де четвертий рік триває повномасштабна війна з росією, компанія, яка подає себе як "канадського інвестора", але офіційно має російське громадянство, не може бути частиною жодного державного процесу.

Нагадаємо

АРМА під керівництвом Олени Думи неодноразово опинялося в центрі скандалів з арештованим майном. Нещодавно голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна повідомила, що голова АРМА уклала третій за 2025 рік договір про управління активами - арештований актив передають в управління особам, ймовірно повʼязаним із російським власником. Голова антикорупційного комітету назвала ситуацію "двоходовкою", адже спочатку Олена Дума заявила, що не доспустить до управління російських власників, а потім "спокійнісінько обирає управителем компанію… яку слідство вважає повʼязаною із тими само власниками".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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