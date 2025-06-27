АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:27 • 5344 просмотра
Кузьминых и медицина: что в фармподкомитете ВР делает человек с дипломом инженера и делом от НАБУ
Эксклюзив
10:12 • 15290 просмотра
Спрос восстанавливается: что происходит с туризмом в Украине и как изменились цены
Эксклюзив
09:36 • 18723 просмотра
В Донецкой области неизвестные застрелили мать, сына и их собаку
09:20 • 22878 просмотра
Дело Чернышова: суд объявил перерыв до 16:30
09:07 • 23449 просмотра
КНДР привлекла 11 тыс. элитного контингента для войны против Украины, Ким Чен Ын может готовить больше - Умеров
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 175368 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
26 июня, 16:15 • 129408 просмотра
"Ожидаем хорошие новости в ближайшее время": Буданов намекнул на новый обмен пленными
26 июня, 14:09 • 106623 просмотра
Большинство были в плену с 22-го года: Зеленский заявил о новом этапе обмена пленными с рф
Эксклюзив
26 июня, 10:24 • 121992 просмотра
Меджлис пытается привлечь Турцию для возвращения крымских политзаключенных - Чубаров
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 250229 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
38%
750мм
Популярные новости
Смертный приговор в Японии: известный убийца казнен впервые с 2022 года27 июня, 02:54 • 70695 просмотра
Ещё плюс 970 оккупантов, 1 вражеский танк и 13 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага27 июня, 04:26 • 18901 просмотра
Фон дер Ляйен объявила о готовности передать €11 млрд Украине06:13 • 39587 просмотра
Суд начал избрание меры пресечения Чернышову06:15 • 36710 просмотра
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 6664 просмотра
публикации
АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"11:13 • 2750 просмотра
"Мать-героиня" в военное время: что стоит за этим почетным званием и какую поддержку получают многодетные матери
Эксклюзив
26 июня, 16:34 • 175368 просмотра
Двойная игра претендента на "Гулливер" Адамовского: почему компанию из окружения Порошенко снова допустили к конкурсу26 июня, 15:27 • 125989 просмотра
Покрывает или не видит? Глава АРМА Дума игнорирует скандал со своим заместителем и “Укрбудом”
Эксклюзив
26 июня, 09:58 • 250229 просмотра
Саммит НАТО в Гааге: главные решения и на что теперь надеяться Украине
Эксклюзив
26 июня, 08:12 • 237845 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кирилл Буданов
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Стамбул
Мариуполь
Реклама
УНН Lite
Третий сезон сериала "Игра в кальмара" с 27 июня на Netflix: Сон Ги Хун возвращается в игру10:28 • 7090 просмотра
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 июня, 13:18 • 83309 просмотра
Вильнев переходит от "Дюны" к "007": станет режиссером следующего фильма о Бонде26 июня, 07:00 • 115432 просмотра
Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 87071 просмотра
Самая дорогая свадьба года началась: глава Amazon Джефф Безос и его невеста прибыли в Венецию, несмотря на протесты25 июня, 16:39 • 93598 просмотра
Актуальное
Ракетная система С-400
Truth Social
Тесла Модель Y
Financial Times
Хранитель

АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"

Киев • УНН

 • 2582 просмотра

Компания "Алакор Сити", владелец которой имеет гражданство рф, во второй раз участвует в конкурсе АРМА на управление ТРЦ "Гулливер". Это может привести к репутационным рискам для системы управления арестованным имуществом.

АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"

Участие компании "Алакор Сити" в конкурсе на управление ТРЦ "Гулливер" вывело проблему управления арестованным имуществом за пределы одного актива. Речь идет не только о прозрачности процедуры или проверке бенефициаров, а о репутации всей системы, пишет УНН.

Детали

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз участвует в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию впоследствии подтвердили разведывательные органы Украины.

Согласно украинскому законодательству, компании с гражданами страны-агрессора среди владельцев не имеют права участвовать в публичных закупках и конкурсах. Несмотря на это, "Алакор Сити" во второй раз подалась на конкурс. И сейчас эта компания — одна из двух, что остались после проверки.

Всего участие в конкурсе приняли три компании. Претендент, занявший первое место — ООО "БК МИЛЛЕНИУМ", уже сошел с дистанции.

Остались только двое претендентов — ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити". Если в результате проверки вторую компанию также отклонят, то единственной, кто останется среди кандидатов, станет "Алакор Сити" — компания с официально подтвержденным российским гражданством у бенефициара. Однако именно эта компания сейчас пытается всеми способами отбелить свою репутацию и убедить, что у бенефициара лишь канадский паспорт и вид на жительство в Украине.

Если же "Алакор Сити" все же удастся это сделать, это будет настоящей репутационной ловушкой для АРМА и всего государства. Ведь актив в центре Киева передадут в "руки россиянам", а бизнес-группы и те, кто прямо или косвенно работает на российское влияние, получат сигнал, что система управления арестованными активами уязвима к манипуляциям.

АРМА и без того находится в центре дискуссий относительно прозрачности, отбора руководства, эффективности управления активами. Если "Алакор Сити" получит в управление "Гулливер" — это станет аргументом для всех, что система нуждается в изменениях, в том числе и руководства.

В стране, где четвертый год продолжается полномасштабная война с россией, компания, которая представляет себя как "канадского инвестора", но официально имеет российское гражданство, не может быть частью ни одного государственного процесса.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что председатель АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами — арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Председатель антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а потом "спокойно выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономикаполитикапубликации
Верховная Рада
Канада
Украина
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9