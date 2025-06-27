АРМА снова проверяет "Алакор Сити": бизнесмен с паспортом рф Адамовский во второй раз пытается войти в "Гулливер"

Участие компании "Алакор Сити" в конкурсе на управление ТРЦ "Гулливер" вывело проблему управления арестованным имуществом за пределы одного актива. Речь идет не только о прозрачности процедуры или проверке бенефициаров, а о репутации всей системы, пишет УНН.

Детали

Компания "Алакор Сити" уже во второй раз участвует в конкурсе на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Еще во время первого конкурса выяснилось, что владелец этой компании имеет гражданство Канады и рф. Эту информацию впоследствии подтвердили разведывательные органы Украины.

Согласно украинскому законодательству, компании с гражданами страны-агрессора среди владельцев не имеют права участвовать в публичных закупках и конкурсах. Несмотря на это, "Алакор Сити" во второй раз подалась на конкурс. И сейчас эта компания — одна из двух, что остались после проверки.

Всего участие в конкурсе приняли три компании. Претендент, занявший первое место — ООО "БК МИЛЛЕНИУМ", уже сошел с дистанции.

Остались только двое претендентов — ЧП "ЛИМЕКС ЭКСПРЕСС КИЕВ" и ООО "Алакор Сити". Если в результате проверки вторую компанию также отклонят, то единственной, кто останется среди кандидатов, станет "Алакор Сити" — компания с официально подтвержденным российским гражданством у бенефициара. Однако именно эта компания сейчас пытается всеми способами отбелить свою репутацию и убедить, что у бенефициара лишь канадский паспорт и вид на жительство в Украине.

Если же "Алакор Сити" все же удастся это сделать, это будет настоящей репутационной ловушкой для АРМА и всего государства. Ведь актив в центре Киева передадут в "руки россиянам", а бизнес-группы и те, кто прямо или косвенно работает на российское влияние, получат сигнал, что система управления арестованными активами уязвима к манипуляциям.

АРМА и без того находится в центре дискуссий относительно прозрачности, отбора руководства, эффективности управления активами. Если "Алакор Сити" получит в управление "Гулливер" — это станет аргументом для всех, что система нуждается в изменениях, в том числе и руководства.

В стране, где четвертый год продолжается полномасштабная война с россией, компания, которая представляет себя как "канадского инвестора", но официально имеет российское гражданство, не может быть частью ни одного государственного процесса.

Напомним

АРМА под руководством Елены Думы неоднократно оказывалось в центре скандалов с арестованным имуществом. Недавно председатель антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина сообщила, что председатель АРМА заключила третий за 2025 год договор об управлении активами — арестованный актив передают в управление лицам, вероятно связанным с российским владельцем. Председатель антикоррупционного комитета назвала ситуацию "двухходовкой", ведь сначала Елена Дума заявила, что не допустит к управлению российских владельцев, а потом "спокойно выбирает управляющим компанию… которую следствие считает связанной с теми же владельцами".