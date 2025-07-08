Гетманцев, «Хезболла» и 650 тысяч долларов: история одной «похороненной» проверки НАПК

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пожаловался, что за ним "побежало НАПК", однако оказалось, что Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции никакой проверки пока не проводит. Однако УНН выяснил, что проверка действительно начиналась еще в 2021 году, но так и не была завершена. Среди причин, которые могли привлечь внимание НАПК к декларации Гетманцева — денежный заем на 650 тысяч долларов, который мать нардепа предоставила ливанцу Родригу Мерхежу, находящемуся под санкциями США из-за связей с "Хезболлой".

Во время одного из заседаний комитета Даниил Гетманцев пожаловался на то, что за ним "побежало НАПК" и его адвокат выясняет все детали. В связи с этим УНН решил поинтересоваться у Нацагентства, что имел в виду нардеп.

В ответ на запрос редакции Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что по состоянию на дату предоставления ответа полные проверки деклараций народного депутата Украины Даниила Гетманцева и мониторинг образа жизни в отношении него Национальное агентство не проводит.

В то же время в НАПК сообщили, что начинали проверку декларации нардепа за 2020 год, однако она не была завершена.

Дополнительно сообщаем, что Национальное агентство в 2021 году начало проведение полной проверки декларации Даниила Гетманцева за 2020 год. Однако указанная проверка не была завершена из-за запрета проведения проверок Законом Украины "О защите интересов субъектов представления отчетности и других документов в период действия военного положения или состояния войны" от 03.03.2022 №2115-IX, в связи с введением военного положения в Украине - говорится в ответе на запрос.

В то же время, как пояснила УНН председатель Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Екатерина Бутко, НАПК нет смысла возвращаться к незавершенной проверке декларации Гетманцева за 2020 год, ведь при выявлении нарушений привлечь его к ответственности уже не получится.

Нет смысла возвращаться к проверке деклараций за эти годы, потому что там истекли все сроки до привлечения к ответственности. То есть, это будет лишь проверка для проверки, сейчас уже есть поданные декларации за 2024 год - отметила Бутко.

Что в декларации за 2020 год

Стоит отметить, согласно данным декларации за 2020 год, в тот период Даниил Гетманцев с женой и детьми проживал вместе с матерью Еленой Гетманцевой.

Нардеп указал, что 25 сентября 2020 года его мать приобрела земельный участок площадью 9 200 кв м в селе Великая Мотовиловка на Киевщине. Однако стоимость покупки, как и стоимость большинства других объектов недвижимости, Гетманцев не указал. Всего на тот момент их было 28.

Кроме того, в 2020 году указал, что пользуется автомобилем TOYOTA AVALON, оформленным на мать. Кроме того, у Елены Гетманцевой в собственности находились еще два автомобиля TOYOTA - LAND CRUISER PRADO и LAND CRUISER.

На банковских счетах у Даниила Гетманцева совокупно было 34 631 гривна и 10 долларов. При этом наличными он хранил 27 800 гривен, 40 000 евро и 35 300 долларов. У жены нардепа Ольги Гетманцевой в 2020 году были 10 000 долларов наличными и 294 гривны на банковском счету.

У матери депутата Елены Гетманцевой в 2020 году были 1 414 743 гривен, 124 278 долларов и 142 154 евро на банковских счетах и 216 000 долларов наличными. Гетманцев вместе с матерью также имели право требования по вкладам в банке "КАМБИО", который в 2014 году был признан неплатежеспособным.

Однако в декларации за 2020 год привлекает внимание не тот факт, что семья владеет значительными средствами, ведь мать Гетманцева предприниматель, а сам он до депутатства занимался юридической практикой, а то, кому Елена Гетманцева одолжила крупную сумму средств.

Иран, Хезболла и заем на более чем полмиллиона долларов

Так, в 2020 году мать нардепа одолжила 650 000 долларов иностранному гражданину Мерхежу Родригу Элиасу. Но очевидно в фамилии нардеп допустил сознательную ошибку, чтобы усложнить поиск информации об этом человеке. Очевидно речь идет о гражданине Ливана Родриге Элиасе Мерхеже.

По данным СМИ, ливанец Родриг Элиас Мерхеж является членом российской агентурной сети ФСБ РФ, завербованным еще во времена КГБ. Власти США в 2013 году ввели персональные санкции в отношении Родрига Мерхежа за сотрудничество его авиакомпаний с иранскими авиакомпаниями Mahan Air и Iran Air. Такое решение было принято из-за передачи в аренду и продажи самолетов иранцам, которые использовались для перевозок Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и ливанской "Хезболлы", и для поставок грузов в Сирию.

Кроме того, СМИ сообщали, что Родриг Элиас Мерхеж может быть родственником или близким другом Бешара Мерхежа, которого подозревают в контактах с руководителем службы безопасности бывшего президента Сирии Башара аль-Асада генерала Бассама Мерхеджа. Последнего связывают с заказными убийствами на территории Ливана с целью разжигания войны. Бешар Мерхеж также мог иметь контакты и с военным преступником Хассаном Мерхежем, военным командиром 4-го штурмового отряда, который имел связи с террористической российской группировкой "Вагнер".

Журналисты отмечают, что Гетманцев и Родриг Мерхеж могли быть тесно связаны, в частности, бизнесами, и у них есть круг общих друзей.

Гетманцев в одном из своих интервью в 2020 году подтвердил, что его мать сотрудничала с Мерхежем и дала ему заем на более чем полмиллиона долларов. Кроме того, он не отрицал, что ему известна репутация ливанца:

"— Еще один момент по декларации. Там указано, что есть заем от вашей матери какому-то…

— Родригу. Ну, я не хочу это комментировать. Есть заем, я это подтверждаю. Это ее бизнес, это ее отношения.

— Вы знаете, кто это? Это Родриг Мерхеж?

— Да. Это владелец авиакомпании, которая сотрудничала с авиакомпанией моей матери. У них там сложились какие-то отношения. Спросите у нее.

— У него очень такая репутация…

— Странная? Да. Но, видите, это подтверждается тем, что есть", - тогда так объяснил заем нардеп журналистам.

Стоит отметить, что юридическая компания "Юримекс", основанная Гетманцевым, тесно сотрудничала с туристическим агентством Елены Гетманцевой и вела бизнес с ее партнерами, а потому часть дохода очевидно получала и от контрактов с подсанкционными ливанцами.

Относительно того, вернул ли Родриг Элиас Мерхеж 650 000 долларов Елене Гетманцевой, доподлинно не известно, ведь в следующих декларациях Даниил Гетманцев ее данные уже не указывал, потому что очевидно переехал с семьей в отдельное жилье.

Предполагаем, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заинтересовалось именно этим эпизодом из декларации главы налогового комитета Рады, очевидными махинациями с фамилией и связями нардепа с подсанкционным лицом, вероятно причастным к террористическим группировкам. Но Гетманцеву удалось выйти сухим из воды, проверку похоронили, а сроки давности привлечения его к ответственности по этому эпизоду из декларации истекли.

В то же время стоит попутно напомнить, что преступления, связанные с сотрудничеством с террористами, которые являются подследственностью Службы безопасности Украины, не имеют сроков давности.

Напомним

Даниил Гетманцев также связан с еще одним агентом ФСБ России - Владимиром Сивковичем. До того, как стать народным депутатом, он долгое время работал помощником нардепа Сивковича, который, по данным Службы безопасности Украины, работал на российскую спецслужбу, и с началом войны с РФ в 2014 году бежал из Украины. Эксперты, опрошенные УНН, не исключают, что Гетманцев может и до сих пор общаться со своим шефом. Они убеждены, что СБУ должна тщательно проверить нардепа на предмет связей с врагом.