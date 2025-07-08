Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев поскаржився, що за ним "побігло НАЗК", однак виявилося, що Нацагентство з питань запобігання корупції жодної перевірки наразі не проводить. Однак УНН зʼясував, що перевірка дійсно починалася ще у 2021 році, але так і не була завершена. Серед причин, які могли привернути увагу НАЗК до декларації Гетманцева — грошова позика на 650 тисяч доларів, яку мати нардепа надала ліванцю Родрігу Мерхежу, який перебуває під санкціями США через звʼязки з "Хезболлою".

Під час одного із засідань комітету Данило Гетманцев поскаржився на те, що за ним "побігло НАЗК" і його адвокат зʼясовує усі деталі. У звʼязку з цим УНН вирішив поцікавитись в Нацагентства, що мав на увазі нардеп.

У відповідь на запит редакції Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що станом на дату надання відповіді повні перевірки декларацій народного депутата України Данила Гетманцева та моніторинг способу життя стосовно нього Національне агентство не проводить.

Водночас у НАЗК повідомили, що розпочинали перевірку декларації нардепа за 2020 рік, проте вона не була завершена.

Додатково повідомляємо, що Національне агентство у 2021 році розпочало проведення повної перевірки декларації Данила Гетманцева за 2020 рік. Проте вказана перевірка не була завершена через заборону проведення перевірок Законом України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" від 03.03.2022 №2115-IX, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні - йдеться у відповіді на запит.

Водночас, як пояснила УНН голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко, НАЗК немає сенсу повертатися до незавершеної перевірки декларації Гетманцева за 2020 рік, адже при виявленні порушень притягнути його до відповідальності вже не вийде.

Немає сенсу повертатися до перевірки декларацій за ці роки, тому що там збігли всі терміни до притягнення до відповідальності. Тобто, це буде лише перевірка для перевірки зараз вже є подані декларації за 2024 рік - зазначила Бутко.

Що у декларації за 2020 рік

Варто зауважити, відповідно до даних декларації за 2020 рік, у той період Данило Гетманцев з дружиною і дітьми проживав разом із матірʼю Оленою Гетманцевою.

Нардеп вказав, що 25 вересня 2020 року його матір придбала земельну ділянку площею 9 200 кв м у селі Велика Мотовилівка на Київщині. Однак вартість покупки, як і вартість більшості інших обʼєктів нерухомості, Гетманцев не вказав. Всього на той момент їх було 28.

Окрім того, у 2020 році вказав, що користується автомобілем TOYOTA AVALON, оформленим на матір. Крім того, у Олени Гетманцевої у власності перебувало ще два автомобілі TOYOTA - LAND CRUISER PRADO та LAND CRUISER.

На банківських рахунках у Данила Гетманцева сукупно було 34 631 гривня та 10 доларів. При цьому готівкою він зберігав 27 800 гривень, 40 000 євро та 35 300 доларів. У дружини нардепа Ольги Гетманцевої у 2020 році були 10 000 доларів готівкою та 294 гривні на банківському рахунку.

У матері депутата Олени Гетманцевої у 2020 році були 1 414 743 гривень, 124 278 доларів та 142 154 євро на банківських рахунках і 216 000 доларів готівкою. Гетманцев разом із матірʼю також мали право вимоги за вкладами у банку "КАМБІО", який у 2014 році був визнаний неплатоспроможним.

Однак у декларації за 2020 рік привертає увагу не той факт, що родина володіє значними коштами, адже мати Гетманцева підприємець, а сам він до депутатства займався юридичною практикою а те, кому Олена Гетманцева позичила велику суму коштів.

Іран, Хезболла і позика на понад півмільйона доларів

Так, у 2020 році мати нардепа позичила 650 000 доларів іноземному громадянину Мержеху Родрігу Еліасу. Але очевидно у прізвищі нардеп допустив свідому помилку, аби ускладнити пошук інформації про цю людину. Очевидно йдеться про громадянина Лівану Родріга Еліаса Мерхежа.

За даними ЗМІ, ліванець Родріг Еліас Мерхеж є членом російської агентурної мережі фсб рф, завербованим ще за часів кдб. Влада США у 2013 році ввела персональні санкції відносно Родріга Мерхежа за співпрацю його авіакомпаній з іранськими авіакомпаніями Mahan Air і Iran Air. Таке рішення було прийнято через передачу в оренду та продаж літаків іранцям, які використовувалися для перевезень Корпусу вартових ісламської революції, Міноборони Ірану і ліванської "Хезболли", і для поставок вантажів у Сирію.

Крім того, ЗМІ повідомляли, що Родріг Еліас Мерхеж може бути родичем або близьким другом Бешара Мерхежа, якого підозрюють у контактах з керівником служби безпеки колишнього президента Сирії Башара аль-Асада генерала Бассама Мерхеджа. Останнього пов'язують із замовними вбивствами на території Лівану з метою розпалення війни. Бешар Мерхеж також міг мати контакти і з воєнним злочинцем Хассаном Мерхежем воєнним командиром 4-го штурмового загону, який мав звʼязки з терористичним російським угрупуванням "вагнер".

Журналісти зазначають, що Гетманцев і Родріг Мерхеж могли бути тісно повʼязаними, зокрема, бізнесами і у них є коло спільних друзів.

Гетманцев в одному зі своїх інтервʼю у 2020 році підвердив, що його мати співпрацювала з Мержехом і дала йому позику на понад півмільйона доларів. Крім того, він не заперечив, що йому відома репутація ліванця:

"— Ще один момент щодо декларації. Там зазначено, що є позика від вашої матері якомусь…

— Родрігу. Ну, я не хочу це коментувати. Є позика, я це підтверджую. Це її бізнес, це її стосунки.

— Ви знаєте, хто це? Це Родріг Мерхеж?

— Так. Це власник авіакомпанії, яка співпрацювала з авіакомпанією моєї матері. У них там склалися якісь стосунки. Запитайте в неї.

— У нього дуже така репутація…

— Дивна? Так. Але, бачите, це підтверджується тим, що є", - тоді так пояснив позику нардеп журналістам.

Варто зауважити, що юридична компанія "Юрімекс", заснована Гетманцевим, тісно співпрацювала з туристичною агенцією Олени Гетманцевої і вела бізнес з її партерами, а тому частину доходу очевидно отримувала й від контрактів з підсанкційними ліванцями.

Щодо того, чи повернув Родріг Еліас Мержех 650 000 доларів Олені Гетманцевій достеменно не відомо, адже у наступних деклараціях Данило Гетманцев її дані вже не вказував, бо очевидно переїхав з родиною в окреме житло.

Припускаємо, що Національне агентство з питань запобігання корупції зацікавилося саме цим епізодом з декларації голови податкового комітету Ради, очевидними махінаціями з прізвищем та звʼязками нардепа із підсанкційною особою, ймовірно причетною до терористичних угрупувань. Але Гетманцеву вдалося вийти сухим із води, перевірку похоронили, а строки давності притягнення його до відповідальності за цим епізодом з декларації спливи.

Водночас варто принагідно нагадати, що злочини, повʼязані зі співпрацею з терористами, які є підслідністю Служби безпеки України, не мають строків давності.

Нагадаємо

Данило Гетманцев також повʼязаний з іще одним агентом фсб росії - Володимиром Сівковичем. До того, як стати народним депутатом він довгий час працював помічником нардепа Сівковича, який, за даними Служби безпеки України, працював на російську спецслужбу, і з початком війни з рф у 2014 році втік із України. Експерти, опитані УНН, не виключають, що Гетманцев може й досі спілкуватися зі своїм шефом. Вони переконані, що СБУ має ретельно перевірити нардепа на предмет звʼязків з ворогом.