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История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов

Киев • УНН

 • 515 просмотра

История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов.

История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов

Когда боевая модернизация сталкивается с советскими стандартами, результат может быть неожиданно разрушительным. Так, два модернизированных вертолета лишились вооружения из-за технических споров, арестов и отсутствия государственной управленческой коммуникации. Это не просто сбой – это симптом глубоких пробелов в оборонной системе, которые могут иметь реальные последствия для фронта, пишет УНН.

Техника из прошлого, которая держит настоящее

Уже более десяти лет украинская армия воюет на технике, доставшейся в наследство от Советского Союза. Несмотря на свой возраст, вертолеты Ми-8, БМП, танки и другие единицы вооружения остаются основой боевого потенциала армии. С началом полномасштабного вторжения их значение только возросло. Все, что летает, ездит и стреляет, – буквально на вес золота.

Но чтобы эта техника могла оставаться в строю, ее нужно не просто поддерживать – а системно обновлять: ремонтировать, переоснащать, адаптировать к современному бою. Речь идет о связи, наведении, системах защиты – критических компонентах, без которых даже мощная платформа теряет боевую эффективность.

Особенно это актуально для армейской авиации, которая выполняет самые опасные задачи, которые, по словам командующего Армейской авиацией Украины Вооруженных Сил Украины Павла Бардакова, очень широки – от поддержки наземных подразделений, медицинской эвакуации, доставки грузов до задач противовоздушной обороны. В одном из интервью он также отметил, что сейчас Украина даже не рассматривает вариант отказа от советской техники.

"Даже такой мысли нет, чтобы отказаться. Как мы можем отказаться? Пришли F-16, пришли Mirage. Все равно работают все вместе. И МиГ-29, Су-27. Все летают. Потому что задач не будет меньше", – отметил Бардаков.

И чтобы вертолеты были не просто в небе, а эффективно действовали – необходимо комплексное восстановление их боевых систем. Но эта задача сложна не только технически. Дефицит оригинальных запчастей, военная логистика, постоянные изменения в нормативном поле, нестабильное финансирование – все это создает замкнутый круг. 

В таких условиях найти тех, кто готов браться за самую сложную технику, – редкость.

Контракты на грани возможного

Среди немногих компаний, которые берутся за модернизацию устаревшей авиационной техники, особое место занимает украинская компания ООО НПФ "МС АВИА-ГРЕЙД". Она специализируется на глубоком обновлении боевых вертолетов типа Ми-8, которые незаменимы для армейской авиации и ежедневно выполняют десятки боевых задач – часто буквально на грани возможного.

В декабре 2022 года, по запросу армейской авиации, между государством и "МС АВИА-ГРЕЙД" был заключен контракт на модернизацию десяти единиц авиационной техники. Основной акцент был сделан на восстановление систем вооружения, чтобы вертолеты могли снова выполнять боевые задачи.

Однако в марте 2023 года, из-за ограниченного финансирования, контракт был пересмотрен - из него исключили шесть вертолетов. Несмотря на сокращение объемов, компания сохранила обязательства по остальным четырем машинам. Работы начались в июле 2023 года после предварительной оплаты, и уже к концу ноября модернизация трех вертолетов была завершена. Четвертая машина, из-за форс-мажорных обстоятельств, передана заказчику в декабре.

Параллельно, в ноябре 2023 года, был заключен еще один контракт с "АВИА-ГРЕЙД" – на этот раз на восстановление вооружения еще пяти вертолетов Ми-8МТ/МТВ. Основание – повторная закупка по тем единицам техники, которые ранее были исключены из первоначального соглашения. Все работы были успешно завершены до 30 июля 2024 года, после чего вертолеты были переданы эксплуатантам.

Вертолеты без оружия: как техническая путаница превратила боевую модернизацию в угрозу для армии

Два вертолета Ми-8МТ, о модернизации которых шла речь в предыдущем блоке, оказались в центре конфликта, поставившего под угрозу не только их боеготовность, но и доверие к механизмам технического сотрудничества в оборонной сфере.

Обе машины прошли глубокую модернизацию на мощностях компании "МС Авиа-Грейд" – на них были установлены системы вооружения, защиты, бортовая электроника, фермы балочных держателей, а также комплексы АДРОС КТ и КУВ, обеспечивающие защиту от управляемых ракет. Оборудование закупалось через Prozorro, соответствовало действующему украинскому законодательству и прошло военную приемку. Один из вертолетов успешно налетал более 80 часов в боевых условиях без каких-либо технических замечаний, другой находился на боевом дежурстве.

После исчерпания межремонтного ресурса оба вертолета были переданы для выполнения работ по капитальному ремонту. 

"Вертолеты передали на капитальный ремонт, чтобы получить новый межремонтный ресурс: 2 000 часов или 8 лет эксплуатации. В соответствии с контрактом, мы несем гарантийные обязательства за свое оборудование", – отметили представители "МС АВИА-ГРЕЙД". Именно тогда началась новая, неожиданная фаза истории.

Компанию-исполнителя не допустили к процессу рекламации, несмотря на то, что именно она несла гарантийные обязательства за установленное оборудование. В процессе ремонта без ее участия было демонтировано боевое оснащение, в частности – балочные фермы для вооружения, являющиеся ключевыми для выполнения боевых задач.

"Если компанию, которая выполняла предыдущий ремонт или модернизацию техники, исключают из процесса технического обследования, возникает ряд серьезных рисков. Во-первых, теряется следовая информация – именно исполнитель имеет данные о технологии ремонта, замененных узлах, серийных номерах агрегатов и выявленных ранее моментах. Во-вторых, может быть потерян контекст при оценке повреждений от эксплуатации", – также подчеркивали в "МС АВИА-ГРЕЙД".

Еще более тревожным выглядит то, что при оценке демонтированных компонентов вместо действующих украинских стандартов применялись советские и российские "ГОСТы". Из-за такого сравнения новейшие украинские комплектующие признали несоответствующими. Это стало основанием для уголовного производства и ареста ключевого оборудования – в разгар войны.

"Наше оборудование сравнили не с действующей документацией, а со старыми ГОСТами рф. Например, чтобы объяснить простым языком, условная гайка из монтажного комплекта высотой 5 мм у нас предусмотрена действующей КД и ДСТУ-документацией, утвержденной в 2023 году. А у них – гайка высотой 10 мм, потому что это советский и российский стандарт. Из-за чего был сделан вывод, что детали – "неаутентичные". Если руководствоваться такими критериями, под сомнение можно поставить практически любую современную модернизацию", – объясняют в "МС Авиа-Грейд".

В компании также подчеркнули, что неоднократно обращались к заказчику работ, эксплуатирующей организации и предприятию, выполнявшему капитальный ремонт воздушных судов, с требованием предоставить им доступ к собственному оборудованию для выполнения рекламационных обязательств. Однако никакого разрешения на это не получили. Как следствие – компания не имеет возможности защитить свою репутацию, а вертолеты остаются без ключевых элементов вооружения.

Ситуация выглядит парадоксально: два вертолета, прошедшие модернизацию, отработавшие боевой ресурс и успешно выполнявшие задачи, в результате капитального ремонта могут вернуться в войска в худшем техническом состоянии, чем до ремонта – без вооружения.

Это не просто техническая ошибка – это потеря боевых возможностей в критический для страны период. Срок выполнения капитального ремонта и возвращения судов в боеготовом состоянии истек 30 июня 2025 года. Сейчас никакого подтверждения о восстановлении полной боеспособности вертолетов нет.

УНН направил ряд информационных запросов в различные институции, в том числе Вооруженные силы и Министерство обороны Украины, чтобы выяснить, что именно произошло с этими боевыми машинами. Однако на момент публикации материала никакого ответа редакция не получила.

Выводы: модернизировать не значит победить

Эта история – симптом более глубоких, системных проблем, которые ставят под угрозу боеспособность армии в условиях полномасштабной войны.

С одной стороны – усилия украинских производителей, которые берут на себя ответственность за сложные модернизационные проекты, инвестируют ресурсы, участвуют в публичных тендерах и работают на результат. С другой – нехватка взаимодействия между институтами, несогласованность технических регламентов, допуск к работам без производителя, а в итоге – абсурдная ситуация, когда современное украинское оборудование оценивают по стандартам советской россии.

В результате боевая техника, вместо усиления, проходит через разоружение. А те, кто взялся за модернизацию, – через криминализацию.

На фоне острой потребности фронта в вооружении и технике, Украина не может позволить себе подобных потерь. Это не просто управленческая ошибка. Это – прямой риск для защитников, которые рассчитывают на эффективную авиацию, и для всех, кто ждет укрепления оборонной способности.

Сейчас остается открытым главный вопрос: сможет ли система сделать выводы и перейти от внутренних противоречий – к общей цели, где на первом месте будет стоять не форма, а результат, не бюрократия, а боеспособность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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