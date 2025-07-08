В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР
Киев • УНН
По данным СВР, в России по состоянию на 3 июля собрано 3,8 млн т зерна, что в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Средняя урожайность снизилась с 41 до 31 центнера с гектара, а на оккупированных территориях Украины урожай почти вдвое меньше.
Помимо нисходящего тренда для территории РФ, оккупационные власти сталкиваются с проблемами в аграрном секторе и на ВОТ Украины. По данным Службы внешней разведки Украины, там собрали почти вдвое меньше урожая, чем в 2024 году, передает УНН.
Детали
В России фиксируется резкое падение темпов сбора зерновых.
По состоянию на 3 июля собрано лишь 3,8 млн т зерна – в четыре раза меньше, чем в прошлом году (16,5 млн т). Средняя урожайность упала с 41 до 31 центнера с гектара.
Наибольшее отставание демонстрируют Южный и Северо-Кавказский округа. Там соответственно:
- 2 млн т против 11,4 млн т в 2024 году;
- 1,5 млн т против 4,5 млн т в прошлом году.
Отдельный аспект - ситуация на временно оккупированных территориях Украины. По данным СВР, на ВОТ собрано почти вдвое меньше урожая, чем в 2024 году.
Ключевые причины, приведшие к аграрному провалу:
- затяжная засуха (чрезвычайное положение в нескольких районах Ростовской области);
- девальвация качественных семян из-за западных санкций (потеря до 70 % импортного фонда);
- инфляционное давление.
Также следует отметить, что тарифы на электроэнергию выросли на 11,5 %, а на бензин – на 12 % только за июнь 2025 года.
Напомним
Из-за продолжительной засухи и высоких температур в оккупированном Крыму посевы сельскохозяйственных культур терпят серьезный ущерб, даже засухоустойчивые поля высыхают, что вынуждает фермеров оставлять поля и сокращать поголовье скота.
Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху, будет нарушен лишь экспортный потенциал нашего государства. Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона