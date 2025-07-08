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В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР

Киев • УНН

 • 28 просмотра

По данным СВР, в России по состоянию на 3 июля собрано 3,8 млн т зерна, что в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Средняя урожайность снизилась с 41 до 31 центнера с гектара, а на оккупированных территориях Украины урожай почти вдвое меньше.

В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР

Помимо нисходящего тренда для территории РФ, оккупационные власти сталкиваются с проблемами в аграрном секторе и на ВОТ Украины. По данным Службы внешней разведки Украины, там собрали почти вдвое меньше урожая, чем в 2024 году, передает УНН.

Детали

В России фиксируется резкое падение темпов сбора зерновых.

По состоянию на 3 июля собрано лишь 3,8 млн т зерна – в четыре раза меньше, чем в прошлом году (16,5 млн т). Средняя урожайность упала с 41 до 31 центнера с гектара.

- информирует сайт Службы внешней разведки Украины.

Наибольшее отставание демонстрируют Южный и Северо-Кавказский округа. Там соответственно:

  • 2 млн т против 11,4 млн т в 2024 году;
    • 1,5 млн т против 4,5 млн т в прошлом году.

      Отдельный аспект - ситуация на временно оккупированных территориях Украины. По данным СВР, на ВОТ собрано почти вдвое меньше урожая, чем в 2024 году.

      Ключевые причины, приведшие к аграрному провалу:

      • затяжная засуха (чрезвычайное положение в нескольких районах Ростовской области);
        • девальвация качественных семян из-за западных санкций (потеря до 70 % импортного фонда);
          • инфляционное давление.

            Также следует отметить, что тарифы на электроэнергию выросли на 11,5 %, а на бензин – на 12 % только за июнь 2025 года.

            Напомним

            Из-за продолжительной засухи и высоких температур в оккупированном Крыму посевы сельскохозяйственных культур терпят серьезный ущерб, даже засухоустойчивые поля высыхают, что вынуждает фермеров оставлять поля и сокращать поголовье скота.

            Украине хватит зерна для собственного потребления даже несмотря на засуху, будет нарушен лишь экспортный потенциал нашего государства. Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире национального телемарафона

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            ЭкономикаНовости МираАгроновости
            Служба внешней разведки Украины
            Крым
            Украина
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