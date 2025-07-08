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У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР

Київ • УНН

 • 662 перегляди

За даними СЗР, у росії станом на 3 липня зібрано 3,8 млн т зерна, що в чотири рази менше, ніж торік. Середня врожайність знизилася з 41 до 31 центнера з гектара, а на окупованих територіях України врожай майже вдвічі менший.

У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР

Крім низхідного тренду для території рф, окупаційна влада стикається з проблемами в аграрному секторі і на ТОТ України. За даними Служби зовнішньої розвідки України, там зібрали майже вдвічі менше врожаю, ніж у 2024-му році, передає УНН.

Деталі

У росії фіксується різке падіння темпів збору зернових.

 Станом на 3 липня зібрано лише 3,8 млн т зерна – у чотири рази менше, ніж торік (16,5 млн т). Середня врожайність впала з 41 до 31 центнера з гектару.

- інфрмує сайт Служби зовнішньої розвідки України.

Найбільше відставання демонструють Південний і Північно-Кавказький округи. Там відповідно:

  • 2 млн т проти 11,4 млн т у 2024 році;
    • 1,5 млн т проти 4,5 млн т минулого року.

      Окремий аспект - ситуація на тимчасово окупованих територіях України. За даними СЗР, на ТОТ зібрано майже вдвічі менше врожаю, ніж у 2024-му році.

      Ключові причини, що призвели до аграрного провалу:

      • затяжна посуха (надзвичайний стан у кількох районах Ростовської області);
        • девальвація якісного насіння через західні санкції (втрата до 70 % імпортного фонду);
          • інфляційний тиск.

            Також слід зазначити, що тарифи на електроенергію зросли на 11,5 %, а на бензин – на 12 % лише за червень 2025 року.

            Нагадаємо

            Через тривалу посуху та високі температури в окупованому Криму посіви сільськогосподарських культур зазнають серйозної шкоди, навіть посухостійкі поля висихають, що змушує фермерів залишати поля та скорочувати поголів'я худоби.

            Україні вистачить зерна для власного споживання навіть попри посуху, буде порушено лише експортний потенціал нашої держави. Про це сказав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі національного телемарафону

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

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