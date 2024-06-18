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Померла французька акторка Анук Еме, зірка фільму "Чоловік і жінка"

Київ • УНН

 • 18236 перегляди

Анук Еме, культова французька актриса, яка здобула світову славу завдяки ролі у фільмі 1966 року "Чоловік і жінка" і мала плідну кар'єру, що охоплює понад 70 фільмів, померла у віці 92 років.

Померла французька акторка Анук Еме, зірка фільму "Чоловік і жінка"

У віці 92 років померла французька акторка Анук Еме, яка здобула всесвітню популярність за роль у фільмі "Чоловік і жінка" Клода Лелуша. Про це передає УНН із посиланням на Le Monde.

Деталі

Померла велика французька акторка Анук Еме, яка за свою більш ніж сімдесятирічну кар'єру зіграла у 74 фільмах і серіалах і отримала престижні нагороди. Про смерть Анук Еме у віці 92 років, у вівторок 18 травня оголосила її дочка.  

Довідка

Анук Еме народилася 27 квітня 1932 року у Парижі під ім'ям Франсуаза Дрейфус, вона була донькою акторів. 

Спочатку дівчина мала далекий інтерес до кіно, - "настільки, що його майже не було", пишуть біографи акторки. Однак доля розпорядилася і на шляху Франсуази з'явився режисер Анрі Калеф. Він несподівано запитав її, чи не хоче вона працювати в кіно.

Вона так і не зрозуміла, звідки взялося це "так", що пролунало на її губах

– пише видання Le Monde.

Під час війни Франсуазу вже перестали називати Дрейфус, щоб стати Франсуазою Дюран і ухилитися від жовтої зірки (особливий відмітний знак, який за наказом нацистів повинні були носити євреї на підконтрольній владі нацистської Німеччини території – ред.).

Псевдонім"Анук Еме" більше не був питанням виживання. Але нове ім'я підпорядковувалося життєво важливому принципу: винайти себе

 – ідеться у матеріалі видання.

З 1940-х років Анук Еме знялася у понад 70 художніх фільмах і неодноразово працювала з відомими режисерами: чи то "Солодке життя", "Вісім з половиною" чи "Лола, дівчина з гавані". Разом з Жаном-Луї Трентіньяном Анук Еме зіграла у фільмі Клода Лелюша "Чоловік і жінка", який вийшов у 1966 році. Фільм про гірко-солодке кохання, який отримав "Золоту пальмову гілку" в Каннах у 1966 році, приніс Анук Еме міжнародну славу. За роль дівчини-сценариста, яка закохується в овдовілого гонщика після смерті чоловіка, вона отримала "Золотий глобус" і премію Британської кіноакадемії, а також була номінована на "Оскар" за найкращу жіночу роль.

У 1960-х роках Анук Еме також неодноразово з'являлася в американському кіно, знявшись у фільмах Сіднея Люме "Зустріч" та Джорджа К'юкора "Жюстін" у 1969 році. Пізніше вона з'явилася у фільмі Роберта Олтмана "Здати в багажник" (1994). Окрім Фелліні, вона співпрацювала з багатьма італійськими режисерами, серед яких Діно Різі ("Успіх"), Алессандро Блазіні ("Сільський півень"), Серджіо Корбуччі ("День придворного") та Флорестано Ванчіні ("Дні нашого кохання").

Доповнення

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті віддав належне актрисі в соцмережах, написавши: "Анук Еме покинула нас. Я щиро думаю про її сім’ю, про Клода. Вона змусила нас так мріяти…"

Ось що повідомила у Instagram її дочка Мануела Папатакіс:

"Разом із моєю донькою Галаад і онукою Мілою ми з глибоким сумом повідомляємо про смерть моєї мами Анук Еме, - написала вона в Instagram. - Я була поруч із нею, коли вона померла сьогодні вранці у своєму будинку в Парижі".

Ікона французької музики та моди Франсуаза Арді померла у віці 80 років12.06.24, 12:06 • 17855 переглядiв

Ігор Тележніков

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