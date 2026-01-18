$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"

Дженніфер Лоуренс розповіла, що не отримала роль Шерон Тейт у фільмі Тарантіно через те, що її вважали "недостатньо гарною". Акторка також не пройшла кастинг на роль у "Сутінках" з тієї ж причини.

Оскароносна акторка Дженніфер Лоуренс розповіла про залаштунки кастингу до фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу... в Голлівуді". У свіжому випуску подкасту "Happy Sad Confused" зірка зізналася, що не отримала роль Шерон Тейт, оскільки в індустрії її вважали "недостатньо гарною". Про це пише УНН.

Деталі

Під час розмови з ведучим Джошем Горовіцом Лоуренс обговорила список режисерів, з якими мріє попрацювати. Коли мова зайшла про Тарантіно, акторка пригадала історію з фільмом 2019 року.

Він хотів мене взяти, а потім усі сказали: "Вона недостатньо гарна, щоб грати Шерон Тейт", і на цьому все припинилося

– заявила Лоуренс.

Коли ведучий висловив сумнів у правдивості цих чуток, акторка додала з іронією:

"Я майже впевнена, що це сталося... або ж він просто ніколи не розглядав мене на цю роль, а інтернет просто доклав усіх зусиль, щоб назвати мене потворною".

Зрештою роль Шерон Тейт дісталася Марго Роббі. Сам Тарантіно раніше підтверджував, що Лоуренс приходила до нього додому читати сценарій, проте він бачив її в образі Сквікі Фромм – однієї з послідовниць Чарльза Менсона. Цю роль у підсумку виконала Дакота Фаннінг.

Інші втрачені ролі

Це не єдиний випадок, коли зовнішність Лоуренс ставала предметом обговорення під час кастингів. Акторка жартома зазначила, що також не пройшла прослуховування на головну роль у сазі "Сутінки", оскільки, за її словами, "мабуть, була надто потворною" для цього проєкту.

Попри ці невдачі, Дженніфер залишається однією з найбільш затребуваних акторок світу. Раніше вона також відхилила пропозицію Тарантіно зіграти у "Мерзенній вісімці" (2015) через зайнятість на промо-турах "Голодних ігор". 

