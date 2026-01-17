Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку
Київ • УНН
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приїхала за кермом до Віндзорського замку на зустріч із жіночою збірною Англії з регбі. Вона також розповіла про те, що її діти займаються регбі.
Принцеса Уельська вкотре продемонструвала свою приземленість, самостійно приїхавши на офіційний захід. 44–річну Кейт помітили за кермом невеликого чорного автомобіля, коли вона прибула до Віндзорського замку на зустріч із жіночою збірною Англії з регбі "Червоні троянди", які стали чемпіонками світу. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.
Деталі
Відео прибуття принцеси швидко стало вірусним. Шанувальники королівської родини звернули особливу увагу на те, що Кейт була на високих підборах, що назвали "культовим" вмінням. Користувачі мережі також відзначили самостійність Кейт: вона не лише відмовилася від послуг водія, а й сама несла парасольку, забравши її у помічника під час січневої зливи.
Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство16.01.26, 21:26 • 2500 переглядiв
Так дивовижно, що їй не потрібні люди, щоб її возити, і вона може легко зробити це сама
Сімейні регбійні будні
Під час прийому принцеса, яка є покровителькою Регбійного союзу, поділилася подробицями виховання дітей. Вона розповіла, що 12–річний принц Джордж та 7–річний Луї активно займаються регбі, а 10–річна Шарлотта приєднується до гри під час домашніх матчів.
Кейт пожартувала про спортивні успіхи старшого сина: "Я не хочу, щоб Джордж мене збив!". Вона також наголосила на важливості доступності спорту для всіх дітей, зазначивши, що до певного віку не варто розділяти хлопчиків та дівчаток у таких іграх, як регбі.
Принцеси Кетрін та Шарлотта зіграли фортепіанний дует на різдвяній службі25.12.25, 13:17 • 3738 переглядiв