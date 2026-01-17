Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку

$43.180.08
50.320.20
ukenru
00:18 • 502 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 9856 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 14586 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18621 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 18412 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 35503 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 31595 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 27761 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25738 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24949 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Колишній канцлер Німеччини Шредер приховав розмови з путіним від архіву - DW16 січня, 14:56 • 10877 перегляди
Завтра в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла16 січня, 15:41 • 3984 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14373 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 3916 перегляди
Чехія передасть Україні бойові літаки для боротьби з безпілотниками20:46 • 5070 перегляди
Публікації
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 18619 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 14426 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 47711 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 79063 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 97499 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Ґренландія
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto00:47 • 42 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 3974 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 20234 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 25104 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 36692 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон приїхала за кермом до Віндзорського замку на зустріч із жіночою збірною Англії з регбі. Вона також розповіла про те, що її діти займаються регбі.

Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку

Принцеса Уельська вкотре продемонструвала свою приземленість, самостійно приїхавши на офіційний захід. 44–річну Кейт помітили за кермом невеликого чорного автомобіля, коли вона прибула до Віндзорського замку на зустріч із жіночою збірною Англії з регбі "Червоні троянди", які стали чемпіонками світу. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Деталі

Відео прибуття принцеси швидко стало вірусним. Шанувальники королівської родини звернули особливу увагу на те, що Кейт була на високих підборах, що назвали "культовим" вмінням. Користувачі мережі також відзначили самостійність Кейт: вона не лише відмовилася від послуг водія, а й сама несла парасольку, забравши її у помічника під час січневої зливи.

Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство16.01.26, 21:26 • 2500 переглядiв

Так дивовижно, що їй не потрібні люди, щоб її возити, і вона може легко зробити це сама

– зазначив один із підписників.

Сімейні регбійні будні

Під час прийому принцеса, яка є покровителькою Регбійного союзу, поділилася подробицями виховання дітей. Вона розповіла, що 12–річний принц Джордж та 7–річний Луї активно займаються регбі, а 10–річна Шарлотта приєднується до гри під час домашніх матчів.

Кейт пожартувала про спортивні успіхи старшого сина: "Я не хочу, щоб Джордж мене збив!". Вона також наголосила на важливості доступності спорту для всіх дітей, зазначивши, що до певного віку не варто розділяти хлопчиків та дівчаток у таких іграх, як регбі. 

Принцеси Кетрін та Шарлотта зіграли фортепіанний дует на різдвяній службі25.12.25, 13:17 • 3738 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини СвітуУНН Lite
Соціальна мережа
Кетрін, принцеса Уельська