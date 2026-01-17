Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замку

Принцеса Уельська вкотре продемонструвала свою приземленість, самостійно приїхавши на офіційний захід. 44–річну Кейт помітили за кермом невеликого чорного автомобіля, коли вона прибула до Віндзорського замку на зустріч із жіночою збірною Англії з регбі "Червоні троянди", які стали чемпіонками світу. Про це повідомляє DailyMail, пише УНН.

Відео прибуття принцеси швидко стало вірусним. Шанувальники королівської родини звернули особливу увагу на те, що Кейт була на високих підборах, що назвали "культовим" вмінням. Користувачі мережі також відзначили самостійність Кейт: вона не лише відмовилася від послуг водія, а й сама несла парасольку, забравши її у помічника під час січневої зливи.

Так дивовижно, що їй не потрібні люди, щоб її возити, і вона може легко зробити це сама