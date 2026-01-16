Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство

$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 4176 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 10076 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 13843 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 31183 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29180 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26582 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25223 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24157 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 33952 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 10076 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 7816 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 45140 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 76655 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 94869 перегляди
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 496 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 17999 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23792 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35472 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56283 перегляди
Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Король Великої Британії Чарльз III побажав Україні справедливого та тривалого миру до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство. Він висловив захоплення стійкістю українців та згадав про зв'язки між країнами.

Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство

Король Великої Британії Чарльз III опублікував послання для українців до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між країнами, побажавши справедливого та тривалого миру. Про це він написав на сторінці королівської родини у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

У вітанні зазначається, що разом з королевою Каміллою Чарльз III "тримає всіх українців у своїх думках та молитвах" та сподівається, що Україна зможе досягти справедливого та тривалого миру, якого вона заслуговує.

У листі король також згадує про зв’язки між двома країнами та висловлює захоплення стійкістю українців.

Я щиро сподіваюся, що міцні зв'язки між нашими країнами принесуть надію та моральну підтримку в цей найскладніший час. Найбільша сила України в умовах таких жахливих випробувань та страждань є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений відвагою, мужністю та стійкістю, які демонструє український народ

- написав Чарльз III.

У зверненні він також згадав про наближення четвертої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату16.01.26, 16:30 • 3340 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Королева Камілла
Чарльз ІІІ
Велика Британія
Україна