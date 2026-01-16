Король Британії привітав українців з річницею підписання Угоди про сторічне партнерство

Король Великої Британії Чарльз III опублікував послання для українців до річниці підписання Угоди про сторічне партнерство між країнами, побажавши справедливого та тривалого миру. Про це він написав на сторінці королівської родини у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

У вітанні зазначається, що разом з королевою Каміллою Чарльз III "тримає всіх українців у своїх думках та молитвах" та сподівається, що Україна зможе досягти справедливого та тривалого миру, якого вона заслуговує.

У листі король також згадує про зв’язки між двома країнами та висловлює захоплення стійкістю українців.

Я щиро сподіваюся, що міцні зв'язки між нашими країнами принесуть надію та моральну підтримку в цей найскладніший час. Найбільша сила України в умовах таких жахливих випробувань та страждань є надзвичайним прикладом для всього світу, і я постійно вражений відвагою, мужністю та стійкістю, які демонструє український народ - написав Чарльз III.

У зверненні він також згадав про наближення четвертої річниці повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

