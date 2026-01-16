Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату
Київ • УНН
Україна та Велика Британія з лютого 2026 року спільно вироблятимуть тисячу дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця. Ці дрони призначені для знищення ударних БПЛА типу "Шахед".
Україна і Велика Британія вже з лютого 2026 року виходять на щомісячне спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Форуму 100-річного українсько-британського партнерства, передає УНН.
Деталі
На даному заході також були присутні заступник Прем’єр-міністра, лорд-канцлер та міністр юстиції Великої Британії Девід Ламмі, участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та керівництво парламенту, народні депутати України, представники дипломатичного корпусу та глави іноземних дипломатичних місій.
Міністр закордонних справ назвав українсько-британське партнерство "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".
Сибіга також зауважив, що останнього року Велика Британія суттєво посилила санкційний тиск на росію та розширила санкційні списки.
Додатково
Дрони - перехоплювачі Octopus є спільною українсько-британською розробкою. Вони були розроблені українськими військовими інженерами за підтримки британських фахівців.
У листопаді 2025 року було запущено серійне виробництво БПЛА як в Україні, так і в Великій Британії.
Дані дрони призначені для перехоплення та знищення ударних дронів типу "Шахед" ("Герань-2"), які вироблені в Ірані та росії.
Нагадаємо
У п’ятницю, 16 січня, до Києва приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі.
Крім того, УНН повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України.