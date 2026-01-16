Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату

$43.180.08
50.320.20
ukenru
13:20 • 3658 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
12:36 • 18298 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
12:29 • 17482 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
11:02 • 18094 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
10:01 • 18864 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
08:50 • 20620 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 28986 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
16 січня, 05:32 • 33320 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 26211 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 36414 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Протягом доби плюс 1370 ліквідованих окупантів: Генштаб оновив дані про втрати рф на 16 січняPhoto16 січня, 04:55 • 28808 перегляди
АТЕШ розвідав "мозковий центр" наступу на Покровськ у російській самаріPhoto16 січня, 05:20 • 26286 перегляди
Тимошенко прибула до суду на обрання запобіжного заходу16 січня, 07:17 • 29325 перегляди
Ворог знову атакував Житомирщину: що відомо про наслідки16 січня, 07:54 • 20961 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду09:54 • 16301 перегляди
Публікації
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 37314 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 69305 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 87311 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко15 січня, 08:08 • 96496 перегляди
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 79856 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Петр Павел
Юлія Тимошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Чехія
Львівська область
Реклама
УНН Lite
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод10:34 • 10083 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 19942 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 31915 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 53005 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 86518 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Свіфт

Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату

Київ • УНН

 • 132 перегляди

Україна та Велика Британія з лютого 2026 року спільно вироблятимуть тисячу дронів-перехоплювачів Octopus щомісяця. Ці дрони призначені для знищення ударних БПЛА типу "Шахед".

Україна та Британія розпочинають щомісячне виробництво тисяч дронів Octopus: Сибіга озвучив дату

Україна і Велика Британія вже з лютого 2026 року виходять на щомісячне спільне виробництво тисячі дронів-перехоплювачів Octopus. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Форуму 100-річного українсько-британського партнерства, передає УНН.

Деталі

На даному заході також були присутні заступник Прем’єр-міністра, лорд-канцлер та міністр юстиції Великої Британії Девід Ламмі, участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та керівництво парламенту, народні депутати України, представники дипломатичного корпусу та глави іноземних дипломатичних місій.

Міністр закордонних справ назвав українсько-британське партнерство "справжнім союзництвом заради неподільної європейської безпеки та спільного майбутнього".

Сибіга також зауважив, що останнього року Велика Британія суттєво посилила санкційний тиск на росію та розширила санкційні списки.

Додатково

Дрони - перехоплювачі Octopus є спільною українсько-британською розробкою. Вони були розроблені українськими військовими інженерами за підтримки британських фахівців.

У листопаді 2025 року було запущено серійне виробництво БПЛА як в Україні, так і в Великій Британії.

Дані дрони призначені для перехоплення та знищення ударних дронів типу "Шахед" ("Герань-2"), які вироблені в Ірані та росії.

Нагадаємо

У п’ятницю, 16 січня, до Києва приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі.

Крім того, УНН повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України.

Євген Устименко

ПолітикаНовини СвітуТехнології
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Девід Леммі
Руслан Стефанчук
Велика Британія
Україна
Іран
Київ