Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва

Фото: x.com/ZaluzhnyiUA

У п’ятницю, 16 січня, до Києва приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на посла України у Великій Британії Валерія Залужного.

Деталі

Як зазначив Залужний, цей візит є ще одним свідченням інтенсивної співпраці між двома країнами, центральним елементом якої стало підписання угоди про партнерство між Україною і Великою Британією на 100 років. Дана церемонія відбулась 16 січня 2025 року.

Сьогодні ми спільно проведемо Форум 100-річного партнерства та обговоримо конкретний зміст майбутньої співпраці між Україною та Великою Британією. Йдеться про різні сфери - від економіки та відновлення до освіти. І, звичайно, з особливим акцентом на безпеці - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.

Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.

Згодом Петер Павел вирушив до Києва. Там його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Згодом він зустрівся з Володимиром Зеленським: обидва президенти вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті в Києві.

Крім того, УНН повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України.