Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва
Київ • УНН
Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва 16 січня. Цей візит підтверджує інтенсивну співпрацю між країнами після підписання угоди про партнерство на 100 років.
У п’ятницю, 16 січня, до Києва приїхав заступник премʼєр-міністра Великої Британії Девід Ламмі. Про це повідомляє УНН з посиланням на посла України у Великій Британії Валерія Залужного.
Деталі
Як зазначив Залужний, цей візит є ще одним свідченням інтенсивної співпраці між двома країнами, центральним елементом якої стало підписання угоди про партнерство між Україною і Великою Британією на 100 років. Дана церемонія відбулась 16 січня 2025 року.
Сьогодні ми спільно проведемо Форум 100-річного партнерства та обговоримо конкретний зміст майбутньої співпраці між Україною та Великою Британією. Йдеться про різні сфери - від економіки та відновлення до освіти. І, звичайно, з особливим акцентом на безпеці
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел прибув 15 січня в Україну в рамках робочого візиту. Свій візит він розпочав на Львівщині, зустрівшись з головою Львівської ОВА Максимом Козицьким.
Також президент Чехії заявив, що Україні потрібна наполегливість та пряма підтримка, а не співчуття.
Згодом Петер Павел вирушив до Києва. Там його зустрів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Згодом він зустрівся з Володимиром Зеленським: обидва президенти вшанували пам'ять загиблих українських захисників біля Стіни пам’яті в Києві.
Крім того, УНН повідомляв, що Велика Британія оголосила про виділення 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення енергетичної інфраструктури України.