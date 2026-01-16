Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Девід Ламмі прибув до Києва

$43.180.08
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпортується, запаси газу також є - міністр
Як дізнатися, чи перебуває людина в "розшуку" ТЦК: відповідь адвоката
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
