Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев

Фото: x.com/ZaluzhnyiUA

В пятницу, 16 января, в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Детали

Как отметил Залужный, этот визит является еще одним свидетельством интенсивного сотрудничества между двумя странами, центральным элементом которого стало подписание соглашения о партнерстве между Украиной и Великобританией на 100 лет. Данная церемония состоялась 16 января 2025 года.

Сегодня мы совместно проведем Форум 100-летнего партнерства и обсудим конкретное содержание будущего сотрудничества между Украиной и Великобританией. Речь идет о различных сферах - от экономики и восстановления до образования. И, конечно, с особым акцентом на безопасности - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.

Впоследствии Петер Павел отправился в Киев. Там его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Впоследствии он встретился с Владимиром Зеленским: оба президента почтили память погибших украинских защитников у Стены памяти в Киеве.

Кроме того, УНН сообщал, что Великобритания объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.