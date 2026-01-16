$43.180.08
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
10:01 • 1872 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
08:50 • 7060 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
08:00 • 14769 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
16 января, 05:32 • 20515 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 22035 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 32710 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 36637 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 74922 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 84573 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев 16 января. Этот визит подтверждает интенсивное сотрудничество между странами после подписания соглашения о партнерстве на 100 лет.

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев
Фото: x.com/ZaluzhnyiUA

В пятницу, 16 января, в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.

Детали

Как отметил Залужный, этот визит является еще одним свидетельством интенсивного сотрудничества между двумя странами, центральным элементом которого стало подписание соглашения о партнерстве между Украиной и Великобританией на 100 лет. Данная церемония состоялась 16 января 2025 года.

Сегодня мы совместно проведем Форум 100-летнего партнерства и обсудим конкретное содержание будущего сотрудничества между Украиной и Великобританией. Речь идет о различных сферах - от экономики и восстановления до образования. И, конечно, с особым акцентом на безопасности

 - говорится в сообщении.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.

Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.

Впоследствии Петер Павел отправился в Киев. Там его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Впоследствии он встретился с Владимиром Зеленским: оба президента почтили память погибших украинских защитников у Стены памяти в Киеве.

Кроме того, УНН сообщал, что Великобритания объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

Евгений Устименко

