Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев
Киев • УНН
Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми прибыл в Киев 16 января. Этот визит подтверждает интенсивное сотрудничество между странами после подписания соглашения о партнерстве на 100 лет.
В пятницу, 16 января, в Киев приехал заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Ламми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.
Детали
Как отметил Залужный, этот визит является еще одним свидетельством интенсивного сотрудничества между двумя странами, центральным элементом которого стало подписание соглашения о партнерстве между Украиной и Великобританией на 100 лет. Данная церемония состоялась 16 января 2025 года.
Сегодня мы совместно проведем Форум 100-летнего партнерства и обсудим конкретное содержание будущего сотрудничества между Украиной и Великобританией. Речь идет о различных сферах - от экономики и восстановления до образования. И, конечно, с особым акцентом на безопасности
Напомним
Президент Чехии Петр Павел прибыл 15 января в Украину в рамках рабочего визита. Свой визит он начал на Львовщине, встретившись с главой Львовской ОВА Максимом Козицким.
Также президент Чехии заявил, что Украине нужна настойчивость и прямая поддержка, а не сочувствие.
Впоследствии Петер Павел отправился в Киев. Там его встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Впоследствии он встретился с Владимиром Зеленским: оба президента почтили память погибших украинских защитников у Стены памяти в Киеве.
Кроме того, УНН сообщал, что Великобритания объявила о выделении 20 миллионов фунтов стерлингов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.