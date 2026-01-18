Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о закулисье кастинга в фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". В свежем выпуске подкаста "Happy Sad Confused" звезда призналась, что не получила роль Шэрон Тейт, поскольку в индустрии ее считали "недостаточно красивой". Об этом пишет УНН.

Подробности

Во время разговора с ведущим Джошем Горовицем Лоуренс обсудила список режиссеров, с которыми мечтает поработать. Когда речь зашла о Тарантино, актриса вспомнила историю с фильмом 2019 года.

Он хотел меня взять, а потом все сказали: "Она недостаточно хороша, чтобы играть Шэрон Тейт", и на этом все прекратилось – заявила Лоуренс.

Когда ведущий выразил сомнение в правдивости этих слухов, актриса добавила с иронией:

"Я почти уверена, что это произошло... или же он просто никогда не рассматривал меня на эту роль, а интернет просто приложил все усилия, чтобы назвать меня уродливой".

Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке

В конце концов роль Шэрон Тейт досталась Марго Робби. Сам Тарантино ранее подтверждал, что Лоуренс приходила к нему домой читать сценарий, однако он видел ее в образе Сквики Фромм – одной из последовательниц Чарльза Мэнсона. Эту роль в итоге исполнила Дакота Фаннинг.

Другие потерянные роли

Это не единственный случай, когда внешность Лоуренс становилась предметом обсуждения во время кастингов. Актриса в шутку отметила, что также не прошла прослушивание на главную роль в саге "Сумерки", поскольку, по ее словам, "видимо, была слишком уродливой" для этого проекта.

Несмотря на эти неудачи, Дженнифер остается одной из самых востребованных актрис мира. Ранее она также отклонила предложение Тарантино сыграть в "Омерзительной восьмерке" (2015) из-за занятости на промо-турах "Голодных игр".

Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok