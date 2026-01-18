$43.180.08
17 января, 12:49 • 14535 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 25998 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 23055 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 34549 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44300 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37659 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 54894 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29093 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44603 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36447 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Графики отключений электроэнергии
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Дженнифер Лоуренс рассказала, что не получила роль Шэрон Тейт в фильме Тарантино из-за того, что ее сочли "недостаточно хорошей". Актриса также не прошла кастинг на роль в "Сумерках" по той же причине.

Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"

Оскароносная актриса Дженнифер Лоуренс рассказала о закулисье кастинга в фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде". В свежем выпуске подкаста "Happy Sad Confused" звезда призналась, что не получила роль Шэрон Тейт, поскольку в индустрии ее считали "недостаточно красивой". Об этом пишет УНН.

Подробности

Во время разговора с ведущим Джошем Горовицем Лоуренс обсудила список режиссеров, с которыми мечтает поработать. Когда речь зашла о Тарантино, актриса вспомнила историю с фильмом 2019 года.

Он хотел меня взять, а потом все сказали: "Она недостаточно хороша, чтобы играть Шэрон Тейт", и на этом все прекратилось

– заявила Лоуренс.

Когда ведущий выразил сомнение в правдивости этих слухов, актриса добавила с иронией:

"Я почти уверена, что это произошло... или же он просто никогда не рассматривал меня на эту роль, а интернет просто приложил все усилия, чтобы назвать меня уродливой".

Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замке17.01.26, 02:47 • 16481 просмотр

В конце концов роль Шэрон Тейт досталась Марго Робби. Сам Тарантино ранее подтверждал, что Лоуренс приходила к нему домой читать сценарий, однако он видел ее в образе Сквики Фромм – одной из последовательниц Чарльза Мэнсона. Эту роль в итоге исполнила Дакота Фаннинг.

Другие потерянные роли

Это не единственный случай, когда внешность Лоуренс становилась предметом обсуждения во время кастингов. Актриса в шутку отметила, что также не прошла прослушивание на главную роль в саге "Сумерки", поскольку, по ее словам, "видимо, была слишком уродливой" для этого проекта.

Несмотря на эти неудачи, Дженнифер остается одной из самых востребованных актрис мира. Ранее она также отклонила предложение Тарантино сыграть в "Омерзительной восьмерке" (2015) из-за занятости на промо-турах "Голодных игр". 

Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17.01.26, 05:45 • 18250 просмотров

Степан Гафтко

КультураУНН Lite
Режиссер
Фильм