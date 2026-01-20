В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине вырос на 7% - исследование

В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в исследовании Sprava.prom, передает УНН.

Детали

По данным группы компаний EVO (Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik), в 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Больше всего покупок было в категориях:

товары для ремонта автомобилей;

товары для дома и сада;

техника и электроника;

косметика;

парфюмерия;

одежда, обувь и аксессуары.

В среднем один покупатель делает 17,5 интернет-заказов в год, а средний чек составил - 1320 гривен.

Также в Украине насчитывается 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем в прошлом году, а всего в Украине насчитывается 24,8 млн интернет-пользователей, что на 1% больше, чем в прошлом году.

Напомним

Государственная налоговая служба на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть Интернет и получают денежные переводы за это.