В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине вырос на 7% - исследование
Киев • УНН
В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине достиг 256 млрд грн, что на 7% больше, чем в 2024 году. Количество интернет-покупателей выросло до 11,2 млн человек.
В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в исследовании Sprava.prom, передает УНН.
Детали
По данным группы компаний EVO (Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik), в 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году.
Больше всего покупок было в категориях:
- товары для ремонта автомобилей;
- товары для дома и сада;
- техника и электроника;
- косметика;
- парфюмерия;
- одежда, обувь и аксессуары.
В среднем один покупатель делает 17,5 интернет-заказов в год, а средний чек составил - 1320 гривен.
Также в Украине насчитывается 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем в прошлом году, а всего в Украине насчитывается 24,8 млн интернет-пользователей, что на 1% больше, чем в прошлом году.
Напомним
Государственная налоговая служба на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть Интернет и получают денежные переводы за это.