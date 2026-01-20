$43.180.08
15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине вырос на 7% - исследование

Киев • УНН

 • 114 просмотра

В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине достиг 256 млрд грн, что на 7% больше, чем в 2024 году. Количество интернет-покупателей выросло до 11,2 млн человек.

В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине вырос на 7% - исследование

В 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году. Об этом говорится в исследовании Sprava.prom, передает УНН.

Детали

По данным группы компаний EVO (Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik), в 2025 году объем онлайн-продаж в Украине составил 256 млрд гривен, что на 7% больше, чем в 2024 году.

Больше всего покупок было в категориях:

  • товары для ремонта автомобилей;
    • товары для дома и сада;
      • техника и электроника;
        • косметика;
          • парфюмерия;
            • одежда, обувь и аксессуары.

              В среднем один покупатель делает 17,5 интернет-заказов в год, а средний чек составил - 1320 гривен.

              Также в Украине насчитывается 11,2 млн интернет-покупателей, что на 3% больше, чем в прошлом году, а всего в Украине насчитывается 24,8 млн интернет-пользователей, что на 1% больше, чем в прошлом году.

              Напомним

              Государственная налоговая служба на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, которые осуществляют продажу товаров через сеть Интернет и получают денежные переводы за это.

              Павел Башинский

