У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні зріс на 7% - дослідження

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні становив 256 млрд гривень, що на 7% більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться в дослідженні Sprava.prom, передає УНН.
За даними групи компаній EVO (Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik), у 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні становив 256 млрд гривень, що на 7% більше, ніж у 2024 році.
Найбільше покупок було у категоріях:
- товари для ремонту автомобілів;
- товари для дому та саду;
- техніка та електроніка;
- косметика;
- парфумерія;
- одяг, взуття та аксесуари.
У середньому один покупець робить 17,5 інтернет-замовлень на рік, а середній чек становив - 1320 гривень.
Також в Україні налічується 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3 % більше, ніж у минулому році, а усього в Україні налічується 24,8 млн інтернет-користувачів, що на 1% більше, ніж торік.
