У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні зріс на 7% - дослідження

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні становив 256 млрд гривень, що на 7% більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться в дослідженні Sprava.prom, передає УНН.

Деталі

Найбільше покупок було у категоріях:

товари для ремонту автомобілів;

товари для дому та саду;

техніка та електроніка;

косметика;

парфумерія;

одяг, взуття та аксесуари.

У середньому один покупець робить 17,5 інтернет-замовлень на рік, а середній чек становив - 1320 гривень.

Також в Україні налічується 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3 % більше, ніж у минулому році, а усього в Україні налічується 24,8 млн інтернет-користувачів, що на 1% більше, ніж торік.

Нагадаємо

Державна податкова служба на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.