У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні зріс на 7% - дослідження

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15:45 • 11130 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 13497 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 23463 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 18271 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 25642 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 23741 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 23862 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21503 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 17950 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 37939 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 14352 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 26012 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo13:02 • 4572 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 6956 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 9070 перегляди
Публікації
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 11134 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність13:28 • 23467 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 26136 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 41837 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 72911 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 530 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 1786 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 2298 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 9266 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 7144 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні зріс на 7% - дослідження

Київ • УНН

 • 188 перегляди

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні досяг 256 млрд грн, що на 7% більше, ніж у 2024 році. Кількість інтернет-покупців зросла до 11,2 млн осіб.

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні зріс на 7% - дослідження

У 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні становив 256 млрд гривень, що на 7% більше, ніж у 2024 році. Про це йдеться в дослідженні Sprava.prom, передає УНН.

Деталі

За даними групи компаній EVO (Prom, Shafa, Bigl, Kabanchik), у 2025 році обсяг онлайн-продажів в Україні становив 256 млрд гривень, що на 7% більше, ніж у 2024 році.

Найбільше покупок було у категоріях:

  • товари для ремонту автомобілів;
    • товари для дому та саду;
      • техніка та електроніка;
        • косметика;
          • парфумерія;
            • одяг, взуття та аксесуари.

              У середньому один покупець робить 17,5 інтернет-замовлень на рік, а середній чек становив - 1320 гривень.

              Також в Україні налічується 11,2 млн інтернет-покупців, що на 3 % більше, ніж у минулому році, а усього в Україні налічується 24,8 млн інтернет-користувачів, що на 1% більше, ніж торік.

              Нагадаємо

              Державна податкова служба на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього.

              Павло Башинський

              ЕкономікаТехнології
              Техніка
              Державна податкова служба України
              Україна