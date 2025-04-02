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Податкова почала отримувати дані про людей, які систематично продають товари через інтернет

Київ • УНН

 • 19655 перегляди

ДПС почала ідентифікацію громадян, які продають товари онлайн та отримують кошти на рахунки. Вона отримує дані з РРО та виявляє тих, хто не зареєстрований як підприємець або не використовує РРО/ПРРО.

Податкова почала отримувати дані про людей, які систематично продають товари через інтернет

Державна податкова служба на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього. Про це повідомляє пресслужба ДПС, передає УНН.

Заходи податкового контролю поповнились новим інструментом. Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
    • фізичних осіб - підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.

      ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій. Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО

      - зазначили в податковій.

      Нагадаємо

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      Павло Башинський

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