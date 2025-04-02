Налоговая начала получать данные о людях, которые систематически продают товары через интернет

Государственная налоговая служба на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через сеть Интернет и получающих денежные переводы за него. Об этом сообщает пресс-служба ГНС, передает УНН.

Меры налогового контроля пополнились новым инструментом. Отныне ГНС на постоянной основе идентифицирует граждан и налогоплательщиков, осуществляющих продажу товаров через сеть Интернет и получающих денежные переводы за него - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 марта текущего года ГНС получает из Системы учета данных РРО информацию о:

гражданах, которые систематически получают средства на собственные счета за проданные товары, то есть фактически занимаются предпринимательской деятельностью без государственной регистрации;

физических лицах - предпринимателях, которые также получают средства на свои счета, при этом не имеют зарегистрированных РРО/ПРРО, таким образом нарушая требования в части порядка проведения расчетов и т.п.

ГНС прежде всего нацелена на профилактику и предупреждение нарушений, которые могут возникать у налогоплательщиков и граждан из-за ошибочной организации хозяйственных операций, и не имеет целью лишь применение финансовых (штрафных) санкций. Только за первые 20 дней марта ГНС идентифицировала десятки тысяч налогоплательщиков и граждан, которые систематически получают средства на собственные счета. В отдельных случаях количество переводов на одного человека достигает сотен транзакций, при этом отсутствует государственная регистрация или использование РРО/ПРРО - отметили в налоговой.

Напомним

Председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел встречу с бизнесом в Черновицкой области. Обсудили вопросы внедрения е-аудита и представления файлов в формате SAF-T UA. Сейчас 34 плательщика уже подали более 80 файлов на проверку е-аудитом.