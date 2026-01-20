Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность

20 января исполняется год со дня инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа. За это время он не только ввел в политический дискурс новые форматы и стили ведения власти, но и радикально расширил представления о возможностях должности американского президента. Трамп не просто обещал смену курса – он реально это сделал, хотя далеко не всегда в ту сторону, которую ожидали мировые союзники или даже часть американцев.

Первый год на посту – это время, когда президент имеет самые широкие возможности для внедрения своих инициатив в жизнь. УНН проанализировал главные достижения и поражения Дональда Трампа за этот год – и вот что получилось.

Улучшение ситуации на южной границе: иммиграция – главная победа Трампа

Начнем с позитива. Одно из самых громких достижений администрации Трампа – значительное снижение нелегальной иммиграции в США. По данным Белого дома, количество задержаний на южной границе упало ниже 9 000 в месяц, что на 97% меньше, чем в ноябре-декабре 2023 года, когда нелегально въезжали до 300 000 человек ежемесячно. Это исторический показатель – самый низкий за десятилетие. И все это без нового иммиграционного законодательства: администрация лишь мобилизовала ресурсы, которые уже имела, – дополнительные патрули, вертолеты, сенсоры, камеры и людей – и добивалась их финансирования от Конгресса.

Иммиграция вышла на передний план политической борьбы, и у Трампа в этом вопросе сильная поддержка избирателей. По опросам, 82% американцев одобряют депортацию всех или части нелегальных мигрантов, включая 95% республиканцев и 70% демократов. Около 70% считают контроль границ "критически важным" или "очень важным" приоритетом. В целом подход Трампа к иммиграции получает поддержку у значительной части населения. Это – конкретная политическая победа, которую не стоит недооценивать.

Однако жесткость политики имеет и обратную сторону. Рейды иммиграционной службы (ICE), в том числе с летальными исходами, вызвали рост критики и ухудшили восприятие тактики администрации. Часть американцев считает, что эти меры "слишком жесткие" и потенциально делают города более опасными.

Война в Украине: главный провал года для Трампа

Наиболее болезненной неудачей Трампа стал полный провал обещания "закончить войну в Украине за 24 часа".

Война не закончилась ни за 24 часа, ни за 24 недели. Несмотря на заботу о результате, неоднократные "последние предложения" – москва тянула время и делала все возможное, чтобы сделать виновным Президента Украины Владимира Зеленского.

Действия Белого дома в отношении Украины часто выглядели противоречивыми и без четкой стратегии: от смешанных инициатив до публичных сигналов, что Трамп считает Зеленского "препятствием для мира". Это резко разошлось с настроениями большинства американских избирателей – часть из них не одобряет подход Трампа к войне, в то время как большинство все еще поддерживают или хотят увеличения помощи Украине.

Легендарный скандал Трампа и Зеленского в Белом доме

Одним из символов этой неудачи стала громкая ссора в Овальном кабинете 28 февраля 2025 года между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Встреча, которая должна была завершиться подписанием стратегического соглашения о доступе к украинским редкоземельным ресурсам и укреплении поддержки, превратилась в открытое дипломатическое противостояние: Трамп и вице-президент Дж.Д. Ванс критиковали Зеленского, прерывали его и обвиняли в "недостаточной благодарности" и нежелании договариваться, а запланированные подписания документов и совместная пресс-конференция были отменены. Сам Президент Украины ушел из Белого дома раньше, а Трамп еще долго упрекал его в "неготовности к миру" и "без уважения к США". Это стало не только дипломатическим фиаско, но и серьезным ударом по имиджу США на международной арене.

Такие действия вызвали критику со стороны западных союзников и дали кремлю возможность использовать раскол в Западе как информационную победу. В США часть избирателей восприняла эти события как свидетельство нестабильной внешней политики.

Трамп играет на россию?

Реальное давление США на россию в течение года оставалось ограниченным и противоречивым. Администрация так и не перешла к жесткой эскалации санкций, которая могла бы изменить поведение кремля в краткосрочной перспективе. В то же время нельзя сказать, что давления не было вообще. США ввели санкции против российского нефтяного сектора, в частности против "Роснефти" и "Лукойла", а также против трейдеров и судов, задействованных в схемах обхода ограничений. Отдельным направлением стала борьба с так называемым теневым флотом россии – сетью танкеров, которые перевозят нефть под чужими флагами и через посредников. В 2026 году Соединенные Штаты пошли даже на беспрецедентные шаги, физически захватывая нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью, которыми оперировали российские структуры. Фактически Вашингтон показал, что готов действовать силовыми методами на море, но это давление оставалось фрагментарным и не было направлено на полный экономический паралич России.

На этом фоне ключевым фактором реального удара по финансовой базе кремля стала сама Украина. В течение 2025 года Киев резко нарастил кампанию ударов по российской нефтяной инфраструктуре – нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам, терминалам и логистическим узлам. Речь идет о сотнях атак, часть из которых осуществлялась на глубину более тысячи километров от линии фронта. В результате значительная часть мощностей российской нефтепереработки была временно или надолго выведена из строя, что создало дефицит топлива внутри россии и сократило экспортные возможности. Параллельно Украина начала наносить удары по судам теневого флота, которые перевозили нефть в обход санкций, в Черном море и за его пределами. Эти атаки стали важным элементом экономической войны против россии.

По информации ряда иностранных медиа, администрация Трампа фактически дала молчаливое согласие на такие действия Украины. Публично Белый дом не объявлял о разрешении на удары по НПЗ или танкерам, но в то же время не было никаких санкций, ограничений или политических наказаний для Киева. Напротив, отсутствие реакции со стороны США свидетельствовало о негласном одобрении этой стратегии как инструмента давления на россию без прямого привлечения американских сил. Это выглядело особенно показательно на фоне того, что сами Соединенные Штаты параллельно перехватывали и конфисковывали танкеры с нефтью, связанные с российскими схемами, демонстрируя, что борьба с нефтяными доходами кремля является общей линией.

В итоге сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, Трамп так и не решился на максимальное политическое и санкционное давление на россию, избегая шагов, которые могли бы привести к прямой конфронтации с путиным. С другой стороны, именно при его президентстве Украина получила фактическую свободу действий в нанесении ударов по самой болезненной точке российской экономики – нефти. Санкции США, захват танкеров и украинские атаки по НПЗ вместе нанесли россии серьезные экономические потери, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить войну. кремль адаптировался, а боевые действия продолжаются, что делает украинское направление одним из самых противоречивых и проблемных итогов первого года президентства Дональда Трампа.

Ближний Восток: временное перемирие

Первый зарубежный тур второго срока Трампа пролегал через Эр-Рияд, Абу-Даби и Доху. Под звуки фанфар и блеск салютов Трамп заключал соглашения на астрономические 2 триллиона долларов, подавая их как триумфальную победу, которая будет стимулировать инновации и укрепит экономику США.

Эта поездка стала стартом парадоксальной, но эффективной дипломатии Трампа в его транзакционном стиле – достижение договоренностей между Израилем и ХАМАСом. Перемирие, заключенное при активном посредничестве близкого друга лидеров стран Персидского залива, зятя Трампа Джареда Кушнера, и спецпосланника Стива Виткоффа, положило конец масштабным боевым действиям. Невозможно предсказать, насколько длительным будет перемирие, но принцип "худший мир лучше хорошей войны" в этом случае сработал.

Сейчас Трамп продвигает собственное "Соглашение века" – новый ближневосточный порядок, выросший из перемирия в Газе. Он призывает суннитских лидеров сформировать единый фронт против исламистского экстремизма и ядерных амбиций Ирана. Однако вместо идеологических лозунгов Трамп предлагает прагматичные соглашения и стратегическое партнерство. За сияющими улыбками на фотосессиях с лидерами региона скрывается холодный расчет: каждый подписанный меморандум приближает возможность реализации того, что может стать главным наследием его президентства – нормализация отношений Израиля со странами региона. Дополнительный эффект – отдаление ближневосточных партнеров от Пекина.

Конфликт Трампа с Илоном Маском: от дружбы до споров

Одним из самых интересных политических конфликтов года стала резкая смена отношений между Дональдом Трампом и Илоном Маском – человеком, который считался фактическим союзником администрации и одним из потенциальных "союзников технологической революции" в правительстве.

Илон Маск был значительным финансовым донором кампании Трампа, потратив сотни миллионов долларов на поддержку его переизбрания, и даже занимал должность в правительственном проекте по оптимизации федеральных расходов – так называемом Department of Government Efficiency (Doge). Такие шаги воспринимались как союз больших технологий и политической власти.

Однако весной 2025 года между ними произошел громкий разрыв, который перерос в публичную войну образов и заявлений по обе стороны. Искрой конфликта стала публичная критика Маском масштабного налогово-бюджетного законопроекта Трампа, так называемого One Big Beautiful Bill. Маск назвал законопроект "дегуманизированной абсурдностью", утверждая, что он увеличит дефицит бюджета и поставит экономику США под угрозу.

В ответ Трамп резко высказался о Маске, заявив, что тот "слишком перегнул палку" и даже пригрозил отменой федеральных контрактов и субсидий для компаний Маска – в первую очередь Tesla и SpaceX – как способа "сэкономить бюджетные средства". Это была не просто политическая перепалка, а конкретная угроза бизнес-интересам Маска, от которой зависит не только мир электрокаров, но и ключевые космические проекты.

Конфликт перешел в публичную плоскость также в социальных сетях: Маск в своих постах на платформе X публично критиковал Трампа, намекал на непрозрачность дел с файлами Джеффри Эпштейна и даже распространял сообщения, призывающие к импичменту президента. Такие слова стали серьезной эскалацией, поскольку Маск – один из самых влиятельных технологических лидеров и обладатель одной из крупнейших платформ для публичного общения.

В июне 2025 года Трамп официально заявил, что их отношения "закончились" и что он не планирует возобновлять их в будущем, отметив, что больше не доверяет Маску после публичного разрыва.

Противостояние Маска и Трампа вышло за пределы личных обид: оно отразило более глубокие разногласия между технологическими элитами и политическим истеблишментом. Маск даже публично объявил о создании собственной политической силы – America Party – как альтернативы двухпартийной системе, что еще больше усложнило политический ландшафт и вызвало вопросы о будущем влиянии технологических лидеров на американскую политику.

Однако к концу 2025 года напряжение начало сглаживаться. Они возобновили контакты, в частности через совместный ужин в Мар-а-Лаго, что стало сигналом возможного смягчения конфликта.

Скандал с "файлами Эпштейна": давление, обнародование и политический резонанс

Одной из самых громких тем американской политики года стала борьба за обнародование документов из так называемых "файлов Эпштейна" – архива материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, который был осужден за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и связан со многими влиятельными людьми из политики и бизнеса.

Изначально Трамп поддерживал идею обнародования этого архива, и во время кампании 2024 года даже заявлял о готовности рассмотреть некоторые части материалов. В ноябре 2025 года Конгресс США принял двухпартийный закон "Epstein Files Transparency Act", обязывающий Министерство юстиции обнародовать все несекретные записи, связанные с делом Эпштейна, в формате, пригодном для поиска и загрузки. Президент Трамп подписал этот закон, что стало значительным шагом вперед после длительных политических дискуссий и давления со стороны части законодателей.

Однако реальное внедрение закона оказалось сложнее и вызвало широкий общественный резонанс. К установленному 19 декабря 2025 года Министерство юстиции публично обнародовало лишь часть документов – около 125 000 страниц из более чем 2 миллионов потенциальных файлов, причем многие материалы были сильно отредактированы, а значительная часть осталась за пределами доступа общественности. Это стало поводом для критики как со стороны демократов, так и со стороны части республиканцев, которые считали, что администрация намеренно затягивает процесс и "ставит под замок" самые интересные документы.

Критики также обратили внимание на то, что некоторые документы, включая фотографии и другие материалы, временно появлялись на сайте Министерства юстиции, а затем без объяснения исчезали, усиливая подозрения о сокрытии частей архива. Такие случаи дали толчок для заявлений о том, что релиз является не полной реализацией закона, а лишь "частичной демонстрацией", которая не дает полного представления о масштабах дела.

Большое количество активистов публично выражало недовольство медленным обнародованием и тем, что материалы могут скрывать информацию о могущественных людях или потенциальные связи влиятельных фигур. Национальные демонстрации и арт-инсталляции даже появлялись на национальном молле в Вашингтоне, намекая на возможные скрытые контексты в связях между Трампом и Эпштейном.

В социальных сетях и медиа обсуждались также заявления Илона Маска, который летом 2025 года намекал, что Трамп может быть упомянут в пока не обнародованных частях архива, хотя таких подтвержденных фактов на данный момент нет. Этот вопрос стал дополнительным источником напряжения между сторонниками прозрачности и теми, кто видит в деле Эпштейна инструмент политических нападок.

Для многих наблюдателей и экспертов в США дело "файлов Эпштейна" стало не только юридической проблемой, но и большим политическим скандалом: оно затронуло вопросы ответственности правоохранительных органов, прозрачности власти, защиты прав жертв и риска политизации уголовных расследований.

В любом случае, хотя Трамп подписал закон, который должен способствовать прозрачному обнародованию материалов, реальная публикация полного архива задерживается, а общественные дебаты по этому поводу продолжаются – делая "дело Эпштейна" одним из самых громких скандалов политической жизни США за последние годы.

Как Трамп уничтожает НАТО: Гренландия – кризис союзничества

Один из самых громких международных эпизодов в первый год президентства Дональда Трампа – это его позиция по Гренландии и последствия этой позиции для отношений с европейскими союзниками. Тема звучала внезапно и ярко: Трамп неоднократно подчеркивал, что Соединенным Штатам нужна Гренландия из соображений национальной безопасности из-за ее стратегического расположения в Арктике и давления потенциальных интересов россии и Китая. Он прямо заявил, что для США важно иметь контроль над островом, поскольку Дания не в состоянии самостоятельно обеспечить его безопасность.

Эти замечания вызвали дипломатическую напряженность, поскольку Гренландия является автономной территорией Королевства Дания и членом трансатлантического сообщества, включая НАТО. Дания и лидеры острова последовательно отвергают идею передачи контроля над территорией Соединенным Штатам, подчеркивая право гренландцев самостоятельно решать свою судьбу.

Риторика Трампа не ограничилась словами. В ответ на критическую реакцию со стороны европейских союзников и категорическое неприятие идеи передачи Гренландии, администрация объявила о введении таможенных тарифов на товары из ряда стран НАТО, которые поддерживают Гренландию в ее нынешнем статусе – включая Данию, Норвегию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Изначально тариф в 10 % должен был вступить в силу с февраля 2026 года, с последующим повышением до 25 % в июне.

Такой шаг привел к широкой критике со стороны европейских лидеров, которые называли угрозу тарифов "черным методом шантажа", разрушающим доверие между союзниками и подрывающим трансатлантическую солидарность.

В ответ на обострение ситуации союзники – Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания – выступили с единым заявлением, что поддерживают стратегическую безопасность и оборону в Арктике, но не соглашаются с угрозами тарифов и считают такие шаги контрпродуктивными для сотрудничества.

Дания, как суверенное государство, также усилила свое военное присутствие на Гренландии, работая над расширением арктической обороны вместе с союзниками, и создала рабочую группу с представителями США для разрешения разногласий.

Также страны Европы активно разрабатывают сценарии противодействия возможным действиям США в отношении острова, включая дипломатические, экономические и военные стратегические планы сдерживания. Такие планы предусматривают как усиление обороны Гренландии и поддержку ее автономии, так и потенциальные санкции или другие ответные меры на непримиримую позицию США.

Последствия для трансатлантического альянса могли быть серьезными. Требование контроля над Гренландией и давление на союзников по этому вопросу создают непредсказуемый раскол в отношениях между США и Европой, что угрожает подрывом доверия и усилий, направленных на совместную оборону и безопасность.

Ситуация с Гренландией стала одним из самых острых примеров того, как одна внешнеполитическая инициатива может превратиться в кризис доверия среди союзников США и поставить под вопрос стратегию взаимодействия в рамках НАТО и более широкого трансатлантического сотрудничества.

Операция США в Венесуэле: захват Мадуро

В начале 2026 года администрация Дональда Трампа провела спецоперацию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен действующий президент Николас Мадуро и его жена, а позже доставлены в Нью-Йорк для предстания перед федеральным судом по обвинениям в наркоторговле, коррупции и сотрудничестве с организованными преступными группировками.

Операция существенно усилила давление на режим Мадуро, ограничив его контроль над нефтяными ресурсами и доходами от экспорта, которые использовались для поддержки власти и обхода санкций США. Американские чиновники назвали операцию "законной и необходимой мерой" для стабилизации региона, борьбы с незаконными поставками нефти и демонстрации решимости США в глобальной политике.

Спецоперация продемонстрировала, что США готовы применять военно-силовые методы для достижения стратегических целей, и стала одним из самых громких событий президентства Трампа во внешней политике.

Впрочем, критики этой операции подчеркивают, что похищение или силовое устранение главы другого государства создает очень опасный прецедент, который может подорвать международные нормы суверенитета и предоставить другим государствам оправдание действовать аналогично.

Что ожидать от Трампа дальше?

Что будет делать Трамп в следующие месяцы? Прогнозировать – дело неблагодарное. Он известен тем, что меняет планы быстрее, чем их объявляет. Прогнозы часто теряют актуальность еще до публикации.

На горизонте – важнейшее испытание для Трампа: промежуточные выборы в Палату представителей 3 ноября. От их результата будет зависеть не только его политическое будущее, но и судьба ключевых инициатив, международных соглашений и внутренней политики США. В то же время он имеет инструменты для влияния на общественное мнение, финансовые рынки и внешнюю политику, поэтому мир будет внимательно следить за каждым его шагом.

Однозначно можно сказать: то, что Трамп сделает дальше, во многом будет определять направление развития США и глобальной политики на ближайшие годы. Сейчас мир находится в хаосе, хочется верить, что этот хаос контролируем. Понять нам это окончательно поможет следующий год Трампа.