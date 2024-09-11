Трамп пообіцяв завершити війну в Україні до вступу на посаду
Київ • УНН
Дональд Трамп під час теледебатів пообіцяв завершити війну в Україні до вступу на посаду президента США, якщо переможе на виборах. Він заявив, що зробить це швидко, ще до офіційного вступу на посаду.
Кандидат у президенти США від Республіканської партії та колишній глава держави Дональд Трамп у ході теледебатів із кандидатом від демократів Камалою Харріс знову пообіцяв завершити війну в Україні ще до вступу на посаду президента США, але у разі перемоги на виборах у листопаді, передає УНН.
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"Я зроблю це швидко і закінчу війну України та Росії . Якщо я буду обраним президентом, то зроблю це ще до того, як стану президентом", - запевнив він в ефірі телеканалу ABC News.
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