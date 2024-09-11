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Стартували дебати між Трампом і Гарріс: кандидати обговорюють економіку

Стартували дебати між Трампом і Гарріс: кандидати обговорюють економіку

Київ • УНН

 • 43038 перегляди

Під час дебатів Трамп і Гарріс представили свої економічні плани. Гарріс обіцяє боротьбу з інфляцією та підтримку малого бізнесу, Трамп пропонує податкові скорочення та енергетичну незалежність.

Під час дебатів між віцепрезидентом Камалою Гарріс та колишнім президентом Дональдом Трампом. Найперше основна увага приділяється питанням економіки, яка залишається головною турботою для багатьох американців, які стикаються з високими цінами на проживання після періоду різкої інфляції, пише CNN, передає УНН

Деталі

Основні економічні обіцянки Камали Гарріс:

  • Введення першої у США федеральної заборони на завищення цін на продукти харчування та продукти першої необхідності, щоб стримати зростання цін на продукти.
  • Збільшення податкового відрахування для нових малих підприємств до $50,000, замість поточних $5,000.
  • Підвищення інвестицій у фінансові установи розвитку спільнот (CDFIs), які обслуговують малозабезпечених осіб і спільноти, які не отримують підтримки від традиційних кредиторів.
  • Продовження ініціатив адміністрації Байдена щодо ліквідації "прихованих" зборів та повного розкриття всіх платежів, таких як за події, проживання та оренду автомобілів.
  • Триетапний план вирішення проблеми нестачі житла в країні, який частково базується на пропозиціях, уже представлених Байденом.
  • Відновлення популярного розширення податкового кредиту на дітей з Американського плану порятунку до $3,600 (з $2,000) і заклик зробити його постійним. Це розширення діяло лише у 2021 році.
  • Скасування федеральних податків на чайові, що вже викликало обурення Трампа, який вважає, що Гарріс копіює його обіцянки.

Основні економічні обіцянки Дональда Трампа:

  • Продовження скорочень податків із Закону про скорочення податків і робочі місця 2017 року, зокрема зменшення податків на доходи фізичних осіб.
  • Зниження корпоративного податку до 15% з 21%, але тільки для компаній, які виробляють продукцію у США.
  • Створення комісії з підвищення ефективності уряду для зменшення державних витрат. Генеральний директор Tesla Ілон Маск погодився очолити цю комісію.
  • Скасування податкових підвищень Байдена, "негайне подолання" інфляції та припинення "війни" Байдена проти виробництва американської енергії.
  • Під час кампанії в Лас-Вегасі Трамп також пообіцяв скасувати податки на чайові, що має привернути увагу сотень тисяч працівників у цьому місті.
  • Припинення оподаткування виплат із соціального забезпечення. Проте поки що він не представив план щодо заміни втрачених доходів, що може негативно вплинути на програму соціального забезпечення та федеральний бюджет.
  • Для вирішення проблеми доступності житла Трамп запропонував заборону на іпотечні кредити для нелегальних іммігрантів, стверджуючи, що вони підвищують вартість житла. CNN повідомляє, що нелегальні іммігранти становлять дуже малу частку іпотечного ринку.

Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27.08.24, 08:47 • 12449 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаНовини Світу

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