Стартовали дебаты между Трампом и Харрис: кандидаты обсуждают экономику
Киев • УНН
Во время дебатов Трамп и Харрис представили свои экономические планы. Харрис обещает борьбу с инфляцией и поддержку малого бизнеса, Трамп предлагает налоговые сокращения и энергетическую независимость.
Во время дебатов между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. В первую очередь основное внимание уделяется вопросам экономики, которая остается главной заботой для многих американцев, которые сталкиваются с высокими ценами на проживание после периода резкой инфляции, пишет CNN, передает УНН.
Детали
Основные экономические обещания Камалы Харрис:
- Введение первого в США федерального запрета на завышение цен на продукты питания и продукты первой необходимости, чтобы сдержать рост цен на продукты.
- Увеличение налогового вычета для новых малых предприятий до $50,000, вместо текущих $5,000.
- Повышение инвестиций в финансовые учреждения развития сообществ (CDFIs), которые обслуживают малообеспеченных лиц и сообщества, которые не получают поддержки от традиционных кредиторов.
- Продолжение инициатив администрации Байдена по ликвидации «скрытых» сборов и полного раскрытия всех платежей, таких как за события, проживание и аренду автомобилей.
- Трехэтапный план решения проблемы нехватки жилья в стране, который частично базируется на предложениях, уже представленных Байденом.
- Восстановление популярного расширения налогового кредита на детей из Американского плана спасения до $3,600 (с $2,000) и призыв сделать его постоянным. Это расширение действовало только в 2021 году.
- Отмена федеральных налогов на чаевые, что уже вызвало возмущение Трампа, который считает, что Харрис копирует его обещания.
Основные экономические обещания Дональда Трампа:
- Продолжение сокращений налогов из Закона о сокращении налогов и рабочих местах 2017 года, в частности уменьшение налогов на доходы физических лиц.
- Снижение корпоративного налога до 15% с 21%, но только для компаний, которые производят продукцию в США.
- Создание комиссии по повышению эффективности правительства для уменьшения государственных расходов. Генеральный директор Tesla Илон Маск согласился возглавить эту комиссию.
- Отмена налоговых повышений Байдена, «немедленное преодоление» инфляции и прекращение «войны» Байдена против производства американской энергии.
- Во время кампании в Лас-Вегасе Трамп также пообещал отменить налоги на чаевые, что должно привлечь внимание сотен тысяч работников в этом городе.
- Прекращение налогообложения выплат по социальному обеспечению. Однако пока он не представил план по замене утраченных доходов, что может негативно повлиять на программу социального обеспечения и федеральный бюджет.
- Для решения проблемы доступности жилья Трамп предложил запрет на ипотечные кредиты для нелегальных иммигрантов, утверждая, что они повышают стоимость жилья. CNN сообщает, что нелегальные иммигранты составляют очень малую долю ипотечного рынка.
Трамп і Гарріс сперечаються про правила дебатів27 августа 2024, 05:47 • 12118 просмотров