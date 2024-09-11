Трамп пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность
Киев • УНН
Дональд Трамп во время теледебатов пообещал завершить войну в Украине до вступления в должность президента США, если победит на выборах. Он заявил, что сделает это быстро, еще до официального вступления в должность.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бывший глава государства Дональд Трамп в ходе теледебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис снова пообещал завершить войну в Украине еще до вступления в должность президента США, но в случае победы на выборах в ноябре, передает УНН.
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«Я сделаю это быстро и закончу войну Украины и России. Если я буду избранным президентом, то сделаю это еще до того, как стану президентом», - заверил он в эфире телеканала ABC News.
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