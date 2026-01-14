"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу Ford
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп під час візиту на завод Ford нецензурно відповів працівнику, який звинуватив його у захисті педофілів. Трамп також показав непристойний жест у відповідь на вигуки.
Президент США Дональд Трамп під час відвідин заводу Ford нецензурно висловився на адресу одного зі співробітників підприємства та показав непристойний жест. Про це повідомляє TMZ, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що це стало відповіддю глави Білого дому на те, що чоловік нібито кричав йому фразу "захисник педофілів".
Гей, іди н***й, друже, за цю педофілію!
Видання припускає, що робітник, імовірно, мав на увазі зв'язок Трампа з покійним засудженим педофілом Джеффрі Епштейном та повільне оприлюднення Міністерством юстиції сумнозвісних "Файлів Епштейна"
Нагадаємо
Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини та торгівлю людьми, помер у в’язниці у 2019 році. Попри офіційний висновок про самогубство, обставини його смерті та коло високопоставлених знайомих залишаються предметом тривалих розслідувань у Конгресі.
