19:36 • 9434 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo
Ексклюзив
17:19 • 11683 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
13 січня, 14:15 • 16527 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
13 січня, 14:07 • 19663 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 29754 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 23165 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 26720 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 33826 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 49820 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 37579 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу Ford

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп під час візиту на завод Ford нецензурно відповів працівнику, який звинуватив його у захисті педофілів. Трамп також показав непристойний жест у відповідь на вигуки.

"Іди н***й, друже": Трамп нецензурно висловився та показав середній палець працівнику заводу Ford

Президент США Дональд Трамп під час відвідин заводу Ford нецензурно висловився на адресу одного зі співробітників підприємства та показав непристойний жест. Про це повідомляє TMZ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що це стало відповіддю глави Білого дому на те, що чоловік нібито кричав йому фразу "захисник педофілів".

Гей, іди н***й, друже, за цю педофілію!

- відповів Трамп і показав відомий непристойний жест.

Видання припускає, що робітник, імовірно, мав на увазі зв'язок Трампа з покійним засудженим педофілом Джеффрі Епштейном та повільне оприлюднення Міністерством юстиції сумнозвісних "Файлів Епштейна"

Нагадаємо

Джеффрі Епштейн, засуджений за сексуальні злочини та торгівлю людьми, помер у в’язниці у 2019 році. Попри офіційний висновок про самогубство, обставини його смерті та коло високопоставлених знайомих залишаються предметом тривалих розслідувань у Конгресі.

Трамп згадав Епштейна у різдвяному зверненні, обрушившись із критикою на демократів та ЗМІ26.12.25, 09:41 • 3530 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Джеффрі Епштайн
Міністерство юстиції США
Білий дім
Дональд Трамп