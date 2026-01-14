$43.260.18
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Эксклюзив
17:19 • 11665 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
13 января, 14:15 • 16516 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
13 января, 14:07 • 19652 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 29736 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22 • 23158 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 26712 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 33825 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 49819 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 37578 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода Ford

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент США Дональд Трамп во время визита на завод Ford нецензурно ответил работнику, который обвинил его в защите педофилов. Трамп также показал неприличный жест в ответ на выкрики.

"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода Ford

Президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford нецензурно выразился в адрес одного из сотрудников предприятия и показал неприличный жест. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это стало ответом главы Белого дома на то, что мужчина якобы кричал ему фразу "защитник педофилов".

Эй, иди н***й, друг, за эту педофилию!

- ответил Трамп и показал известный неприличный жест.

Издание предполагает, что рабочий, вероятно, имел в виду связь Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и медленное обнародование Министерством юстиции печально известных "Файлов Эпштейна"

Напомним

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми, умер в тюрьме в 2019 году. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, обстоятельства его смерти и круг высокопоставленных знакомых остаются предметом длительных расследований в Конгрессе.

Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ26.12.25, 09:41 • 3530 просмотров

Вадим Хлюдзинский

