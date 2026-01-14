"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода Ford

Президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford нецензурно выразился в адрес одного из сотрудников предприятия и показал неприличный жест. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это стало ответом главы Белого дома на то, что мужчина якобы кричал ему фразу "защитник педофилов".

Эй, иди н***й, друг, за эту педофилию! - ответил Трамп и показал известный неприличный жест.

Издание предполагает, что рабочий, вероятно, имел в виду связь Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и медленное обнародование Министерством юстиции печально известных "Файлов Эпштейна"

Напомним

Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми, умер в тюрьме в 2019 году. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, обстоятельства его смерти и круг высокопоставленных знакомых остаются предметом длительных расследований в Конгрессе.

Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ