"Иди н***й, друг": Трамп нецензурно выразился и показал средний палец работнику завода Ford
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп во время визита на завод Ford нецензурно ответил работнику, который обвинил его в защите педофилов. Трамп также показал неприличный жест в ответ на выкрики.
Президент США Дональд Трамп во время посещения завода Ford нецензурно выразился в адрес одного из сотрудников предприятия и показал неприличный жест. Об этом сообщает TMZ, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это стало ответом главы Белого дома на то, что мужчина якобы кричал ему фразу "защитник педофилов".
Эй, иди н***й, друг, за эту педофилию!
Издание предполагает, что рабочий, вероятно, имел в виду связь Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном и медленное обнародование Министерством юстиции печально известных "Файлов Эпштейна"
Напомним
Джеффри Эпштейн, осужденный за сексуальные преступления и торговлю людьми, умер в тюрьме в 2019 году. Несмотря на официальное заключение о самоубийстве, обстоятельства его смерти и круг высокопоставленных знакомых остаются предметом длительных расследований в Конгрессе.
Трамп упомянул Эпштейна в рождественском обращении, обрушившись с критикой на демократов и СМИ26.12.25, 09:41 • 3530 просмотров