Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ
Київ • УНН
За даними The Atlantic, Трамп не заперечував проти ударів по нафтовій логістиці рф у міжнародних водах і в ряді випадків схвалював передачу Києву розвідданих, які використовувалися для ураження об'єктів нафтової інфраструктури росії.
Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дала Україні зелене світло на удари по російському "тіньовому флоту". Про це повідомило у четвер, 10 грудня, видання The Atlantic з посиланням на американських та українських чиновників, передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Видання зазначає, що якщо за Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російські судна у міжнародних водах, то з приходом республіканської адміністрації підхід змінився.
За останні тижні Україна на тлі тиску США на Київ з метою прискорення мирних переговорів підірвала п'ять танкерів "тіньового флоту", які перевозили російську нафту. Відповідальність за атаки у Чорному морі взяла на себе Служба безпеки України (СБУ). Москва назвала те, що відбувається, "піратством" і пригрозила дзеркальними ударами по суднах, що вивозять українські товари.
Додамо
Протистояння довкола нафтової логістики призвело до зростання цін на страхування суден. The Atlantic зазначає, що незважаючи на публічні заяви Трампа про прагнення "мирного врегулювання", його адміністрація підтримала прагнення Києва завдати шкоди нафтовому сектору росії. У жовтні Вашингтон ввів санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", що паралізувало частину російського експорту та знизило вартість російської нафти на світовому ринку.
За даними The Atlantic, США визнають ризики для глобального енергетичного ринку, але вважають такі удари інструментом тиску на путіна. Вашингтон розраховує, що ослаблення нафтової логістики росії підштовхне кремль до активнішого пошуку шляхів для початку мирних переговорів.