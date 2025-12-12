$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 10454 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 15525 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 22080 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 26771 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 37083 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 29144 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23251 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23406 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24245 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 36 перегляди

За даними The Atlantic, Трамп не заперечував проти ударів по нафтовій логістиці рф у міжнародних водах і в ряді випадків схвалював передачу Києву розвідданих, які використовувалися для ураження об'єктів нафтової інфраструктури росії.

Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дала Україні зелене світло на удари по російському "тіньовому флоту". Про це повідомило у четвер, 10 грудня, видання The Atlantic з посиланням на американських та українських чиновників, передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Видання зазначає, що якщо за Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російські судна у міжнародних водах, то з приходом республіканської адміністрації підхід змінився.

За даними The Atlantic, Трамп не заперечував проти ударів по нафтовій логістиці рф у міжнародних водах і в ряді випадків схвалював передачу Києву розвідданих, які використовувалися для ураження об'єктів нафтової інфраструктури росії.

Ще один російський танкер підірвався біля узбережжя Туреччини: що відомо28.11.25, 20:49 • 8472 перегляди

За останні тижні Україна на тлі тиску США на Київ з метою прискорення мирних переговорів підірвала п'ять танкерів "тіньового флоту", які перевозили російську нафту. Відповідальність за атаки у Чорному морі взяла на себе Служба безпеки України (СБУ). Москва назвала те, що відбувається, "піратством" і пригрозила дзеркальними ударами по суднах, що вивозять українські товари.

Туреччина викликала дипломатів рф та України через атаки на судна у Чорному морі04.12.25, 19:19 • 8559 переглядiв

Додамо

Протистояння довкола нафтової логістики призвело до зростання цін на страхування суден. The Atlantic зазначає, що незважаючи на публічні заяви Трампа про прагнення "мирного врегулювання", його адміністрація підтримала прагнення Києва завдати шкоди нафтовому сектору росії. У жовтні Вашингтон ввів санкції проти компаній "Роснефть" та "Лукойл", що паралізувало частину російського експорту та знизило вартість російської нафти на світовому ринку.

За даними The Atlantic, США визнають ризики для глобального енергетичного ринку, але вважають такі удари інструментом тиску на путіна. Вашингтон розраховує, що ослаблення нафтової логістики росії підштовхне кремль до активнішого пошуку шляхів для початку мирних переговорів.

Антоніна Туманова

