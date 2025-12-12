Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ

$42.270.01
ukenru
18:15 • 5230 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 11008 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 16054 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 22714 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 27462 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 37592 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 29384 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23301 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23467 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24274 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 27436 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 23114 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 37572 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 73918 просмотра
Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ

Киев • УНН

 • 612 просмотра

По данным The Atlantic, Трамп не возражал против ударов по нефтяной логистике РФ в международных водах и в ряде случаев одобрял передачу Киеву разведданных, которые использовались для поражения объектов нефтяной инфраструктуры России.

Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа фактически дала Украине зеленый свет на удары по российскому "теневому флоту". Об этом сообщило в четверг, 10 декабря, издание The Atlantic со ссылкой на американских и украинских чиновников, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Издание отмечает, что если при Джо Байдене Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российские суда в международных водах, то с приходом республиканской администрации подход изменился.

По данным The Atlantic, Трамп не возражал против ударов по нефтяной логистике РФ в международных водах и в ряде случаев одобрял передачу Киеву разведданных, которые использовались для поражения объектов нефтяной инфраструктуры России.

Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно28.11.25, 20:49 • 8472 просмотра

За последние недели Украина на фоне давления США на Киев с целью ускорения мирных переговоров подорвала пять танкеров "теневого флота", которые перевозили российскую нефть. Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Москва назвала происходящее "пиратством" и пригрозила зеркальными ударами по судам, вывозящим украинские товары.

Турция вызвала дипломатов рф и Украины из-за атак на суда в Черном море04.12.25, 19:19 • 8559 просмотров

Добавим

Противостояние вокруг нефтяной логистики привело к росту цен на страхование судов. The Atlantic отмечает, что несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к "мирному урегулированию", его администрация поддержала стремление Киева нанести ущерб нефтяному сектору России. В октябре Вашингтон ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", что парализовало часть российского экспортера и снизило стоимость российской нефти на мировом рынке.

По данным The Atlantic, США признают риски для глобального энергетического рынка, но считают такие удары инструментом давления на Путина. Вашингтон рассчитывает, что ослабление нефтяной логистики России подтолкнет Кремль к более активному поиску путей для начала мирных переговоров.

Антонина Туманова

Война в Украине
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Владимир Путин
Служба безопасности Украины
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина