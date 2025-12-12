Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа фактически дала Украине зеленый свет на удары по российскому "теневому флоту". Об этом сообщило в четверг, 10 декабря, издание The Atlantic со ссылкой на американских и украинских чиновников, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Издание отмечает, что если при Джо Байдене Вашингтон опасался эскалации и выступал против атак на российские суда в международных водах, то с приходом республиканской администрации подход изменился.

По данным The Atlantic, Трамп не возражал против ударов по нефтяной логистике РФ в международных водах и в ряде случаев одобрял передачу Киеву разведданных, которые использовались для поражения объектов нефтяной инфраструктуры России.

За последние недели Украина на фоне давления США на Киев с целью ускорения мирных переговоров подорвала пять танкеров "теневого флота", которые перевозили российскую нефть. Ответственность за атаки в Черном море взяла на себя Служба безопасности Украины (СБУ). Москва назвала происходящее "пиратством" и пригрозила зеркальными ударами по судам, вывозящим украинские товары.

Добавим

Противостояние вокруг нефтяной логистики привело к росту цен на страхование судов. The Atlantic отмечает, что несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении к "мирному урегулированию", его администрация поддержала стремление Киева нанести ущерб нефтяному сектору России. В октябре Вашингтон ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл", что парализовало часть российского экспортера и снизило стоимость российской нефти на мировом рынке.

По данным The Atlantic, США признают риски для глобального энергетического рынка, но считают такие удары инструментом давления на Путина. Вашингтон рассчитывает, что ослабление нефтяной логистики России подтолкнет Кремль к более активному поиску путей для начала мирных переговоров.