15:45
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
13:37
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Трампу не нужны полномочия от Сената для введения 500% пошлин на покупателей российской нефти - Бессент

Киев • УНН

 702 просмотра

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Трамп может ввести 500% пошлины на страны, покупающие российскую нефть, без согласия Сената. Он также подчеркнул покупку российской нефти Европой и Китаем.

Трампу не нужны полномочия от Сената для введения 500% пошлин на покупателей российской нефти - Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что президенту страны Дональду Трампу не нужны полномочия Сената, чтобы ввести 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть. Об этом он заявил во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет УНН.

Детали

"Что касается 500% пошлины на покупателей российской нефти, это предложение, которое сенатор Грэм представил перед Сенатом, и мы увидим, будет ли оно одобрено. Мы не считаем, что президенту Трампу нужны такие полномочия, что он может сделать это в рамках IEPA, но Сенат хочет предоставить ему эти полномочия", – сказал Бессент.

При этом Бессент указал на покупку российской нефти Европой.

"Европа покупает российскую нефть, до сих пор, четыре года спустя они финансируют войну против себя. Индия начала покупать российскую нефть после начала конфликта, но президент Трамп ввел на них 25% пошлины, и Индия уменьшила темпы и перестала покупать российскую нефть", - сказал Бессент.

Он также указал на Китай как на одного из главных покупателей российской нефти. 

"Китай является очень крупным покупателем российской нефти, как и иранской, так и венесуэльской, но знаете что,.. для них больше нет венесуэльской нефти", - отметил Бессент.

На вопрос, отнесется ли администрация к Китаю так же, как и к другим, относительно покупки российской нефти в отношении пошлин и санкций, министр финансов США указал: "Что ж, посмотрим, что произойдет с этим законопроектом Сената, и иранской нефтью, это будет зависеть от президента Трампа".

Как пишет BBC, во время выступления министр финансов США Скотт Бессент также повторил свое предыдущее предупреждение европейским странам не отвечать на план президента Трампа по захвату Гренландии.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, он сказал, что европейские лидеры должны "иметь открытый ум".

"Я говорю всем: сядьте поудобнее. Сделайте глубокий вдох. Не отвечайте. Президент будет здесь завтра, и он донесет свое послание", - сказал Бессент.

Трамп будет проводить встречи, сказал Бессент.

"Худшее, что" могут сделать страны, - это эскалация против Соединенных Штатов, добавил он.

"Это было в головах американских президентов более 150 лет", - сказал он, имея в виду стратегическую ценность Гренландии.

Трамп повторил желание США взять под свой контроль Гренландию20.01.26, 08:58 • 2856 просмотров

Дополнение

7 января сенатор США Линдси Грэм объявил, что президент Дональд Трамп одобрил законопроект о санкциях против россии, направленный на то, чтобы заставить москву прекратить войну с Украиной.

Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм08.01.26, 01:38 • 46721 просмотр

Согласно закону о санкциях против россии 2025 года, двухпартийное законодательство призвано предоставить Трампу широкие, почти беспрецедентные, полномочия экономически изолировать россию и наказывать основные мировые экономики, которые продолжают торговать с москвой и финансировать ее войну против Украины.

Наиболее заметным является то, что законопроект потребует от Соединенных Штатов ввести 500% пошлины на все товары, импортируемые из любой страны, которая продолжает покупать российскую нефть, нефтепродукты или уран. Эта мера фактически финансово сожмет россию, одновременно сдерживая иностранные правительства от подрыва санкций США, отмечает Fox News.

"Этот законопроект позволит президенту Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, подпитывающую военную машину путина", – сказал Грэм.

"Этот законопроект предоставит президенту Трампу огромное влияние против таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, чтобы стимулировать их прекратить покупать дешевую российскую нефть, которая обеспечивает финансирование кровопролития путина против Украины", - отметил он.

Юлия Шрамко

