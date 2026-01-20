$43.180.08
Трампу не потрібні повноваження від Сенату для введення 500% мит на покупців російської нафти - Бессент

Київ • УНН

 • 346 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Трамп може запровадити 500% мита на країни, що купують російську нафту, без згоди Сенату. Він також наголосив на купівлі російської нафти Європою та Китаєм.

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що президенту країни Дональду Трампу не потрібні повноваження Сенату, щоб запровадити 500-відсоткові мита для країн, які купують російську нафту. Про це він заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише УНН.

Деталі

"Щодо 500% мита на покупців російської нафти, це пропозиція, яку сенатор Грем представив перед Сенатом, і ми побачимо, чи буде вона схвалена. Ми не вважаємо, що президенту Трампу потрібні такі повноваження, що він може зробити це в межах IEPA, але Сенат хоче надати йому ці повноваження", – сказав Бессент.

При цьому Бессент вказав на купівлю російської нафти Європою.

"Європа купує російську нафту, досі, чотири роки потому вони фінансують війну проти себе. Індія почала купувати російську нафту після початку конфлікту, але президент Трамп запровадив на них 25% мита, і Індія зменшила темпи та перестала купувати російську нафту", - сказав Бессент.

Він також вказав на Китай як на одного з головних покупців російської нафти. 

"Китай є дуже великим покупцем російської нафти, як і іранської, так і венесуельської, але знаєте що,.. для них більше немає венесуельської нафти", - зазначив Бессент.

На запитання, чи поставиться адміністрація до Китаю так само, як і до інших, щодо купівлі російської нафти щодо мит і санкцій, міністр фінансів США вказав: "Що ж, побачимо, що станеться з цим законопроєктом Сенату, та іранською нафтою, це залежатиме від президента Трампа".

Як пише BBC, під час витсупу міністр фінансів США Скотт Бессент також повторив своє попередження європейським країнам не вдаватися до відповіді за план президента Трампа щодо захоплення Гренланд.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, він сказав, що європейські лідери повинні "мати відкритий розум".

"Я кажу всім: сядьте зручніше. Зробіть глибокий вдих. Не відповідайте. Президент буде тут завтра, і він донесе своє послання", - сказав Бессент.

Трамп проводитиме зустрічі, сказав Бессент.

"Найгірше, що" можуть зробити країни, - це ескалація проти Сполучених Штатів, додав він.

"Це було в головах американських президентів понад 150 років", - сказав він, маючи на увазі стратегічну цінність Гренландії.

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію20.01.26, 08:58 • 2854 перегляди

Доповнення

7 січня сенатор США Ліндсі Грем оголосив, що президент Дональд Трамп схвалив законопроєкт про санкції проти росії, спрямований на те, щоб змусити москву припинити війну з Україною.

Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем08.01.26, 01:38 • 46721 перегляд

Згідно із законом про санкції проти росії 2025 року, двопартійне законодавство покликане надати Трампу широкі, майже безпрецедентні, повноваження економічно ізолювати росію та карати основні світові економіки, які продовжують торгувати з москвою та фінансувати її війну проти України.

Найбільш помітним є те, що законопроєкт вимагатиме від Сполучених Штатів запровадити 500% мита на всі товари, імпортовані з будь-якої країни, яка продовжує купувати російську нафту, нафтопродукти або уран. Цей захід фактично фінансово стисне росію, водночас стримуючи іноземні уряди від підриву санкцій США, зазначає Fox News.

"Цей законопроєкт дозволить президенту Трампу покарати ті країни, які купують дешеву російську нафту, що підживлює воєнну машину путіна", – сказав Грем.

"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив проти таких країн, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття путіна проти України", - зазначив він.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Ґренландія
Скотт Бессент
Давос
Сенат Сполучених Штатів Америки
Дональд Трамп
Індія
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки