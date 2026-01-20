Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію

Президент США Дональд Трамп повторив бажання Сполучених Штатів взяти під свій контроль Гренландію, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Коли його запитали про спротив його бажанню взяти під контроль Гренландію, президент США Дональд Трамп сказав: "Я не думаю, що вони будуть відмовлятися надто сильно. Ми маємо це отримати".

"Вони не можуть захистити це. Данія, вони чудові люди, і я знаю, що лідери дуже хороші люди, але вони навіть туди не відправляються", - сказав Трамп, розмовляючи з журналістами в Маямі в понеділок увечері.

"І ви знаєте, оскільки човен зайшов туди 500 років тому, а потім пішов, це не дає вам права власності. Тому ми будемо говорити про це з різними людьми", - зазначив Трамп.

Ці коментарі перегукуються із заявою, яку він зробив цього місяця, сказавши, що "той факт, що 500 років тому вони мали пристань для човна, не означає, що вони володіють цією землею".

Згідно з сайтом уряду Гренландії, у 1721 році лютеранський місіонер прибув до Гренландії на човні, ознаменувавши початок колонізації острова Данією.

До того ж Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував картинку, де він зображений з американським прапором, у компанії інших високопосадовців США, стоїть на землі біля таблички з назвою "Гренландія".

Також, виступаючи перед журналістами перед від’їздом з Маямі в понеділок увечері, президент США Дональд Трамп сказав, що його "не хвилює Нобелівська премія".

"По-перше, дуже прекрасна жінка відчула, що я заслужив це, і дуже хотіла, щоб я отримав Нобелівську премію. І я ціную це", - сказав він, маючи на увазі лідера венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, яка вручила Трампу свою Нобелівську премію миру під час відвідування Білого дому минулого тижня.

"Якщо хтось думає, що Норвегія не контролює Нобелівську премію, вони просто жартують. У них є правління, але воно контролюється Норвегією, і мене не хвилює, що каже Норвегія, але мене це справді не хвилює. Мене хвилює порятунок життів", - сказав Трамп.

Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії