Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію

19 січня, 18:36 • 17838 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 38553 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 32158 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 33752 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 30183 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 35072 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 18939 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 46925 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 44374 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19044 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
ініційовано службову перевірку: Одеський ТЦК роз'яснив інцидент за участю військових та поліції19 січня, 21:21
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57
"Особисте так" Трампа, "Угода процвітання" та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Лавров Сергій Вікторович
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Японія
Польща
Об'єднані Арабські Емірати
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Президент США Дональд Трамп повторив бажання Сполучених Штатів взяти під свій контроль Гренландію, оскільки Данія не може її захистити. Він також зазначив, що його не хвилює Нобелівська премія.

Трамп повторив бажання США взяти під свій контроль Гренландію

Президент США Дональд Трамп повторив бажання Сполучених Штатів взяти під свій контроль Гренландію, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Коли його запитали про спротив його бажанню взяти під контроль Гренландію, президент США Дональд Трамп сказав: "Я не думаю, що вони будуть відмовлятися надто сильно. Ми маємо це отримати".

"Вони не можуть захистити це. Данія, вони чудові люди, і я знаю, що лідери дуже хороші люди, але вони навіть туди не відправляються", - сказав Трамп, розмовляючи з журналістами в Маямі в понеділок увечері.

"І ви знаєте, оскільки човен зайшов туди 500 років тому, а потім пішов, це не дає вам права власності. Тому ми будемо говорити про це з різними людьми", - зазначив Трамп.

Ці коментарі перегукуються із заявою, яку він зробив цього місяця, сказавши, що "той факт, що 500 років тому вони мали пристань для човна, не означає, що вони володіють цією землею".

Згідно з сайтом уряду Гренландії, у 1721 році лютеранський місіонер прибув до Гренландії на човні, ознаменувавши початок колонізації острова Данією.

До того ж Трамп у своїй соцмережі Truth Social опублікував картинку, де він зображений з американським прапором, у компанії інших високопосадовців США, стоїть на землі біля таблички з назвою "Гренландія".

Також, виступаючи перед журналістами перед від’їздом з Маямі в понеділок увечері, президент США Дональд Трамп сказав, що його "не хвилює Нобелівська премія".

"По-перше, дуже прекрасна жінка відчула, що я заслужив це, і дуже хотіла, щоб я отримав Нобелівську премію. І я ціную це", - сказав він, маючи на увазі лідера венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо, яка вручила Трампу свою Нобелівську премію миру під час відвідування Білого дому минулого тижня.

"Якщо хтось думає, що Норвегія не контролює Нобелівську премію, вони просто жартують. У них є правління, але воно контролюється Норвегією, і мене не хвилює, що каже Норвегія, але мене це справді не хвилює. Мене хвилює порятунок життів", - сказав Трамп.

Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії20.01.26, 08:33 • 976 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Ґренландія
Дональд Трамп
Данія
Норвегія
Сполучені Штати Америки