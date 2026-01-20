$43.180.08
19 січня, 18:36 • 19549 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 42909 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 35993 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 37458 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 33124 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 39736 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 19826 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 50485 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 47813 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 19097 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Публікації
Ексклюзиви
Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії

Київ • УНН

 • 1406 перегляди

Дональд Трамп заявив, що більше не зацікавлений у мирі, оскільки не отримав Нобелівську премію миру. Він також прагне повного контролю над Гренландією.

Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив у понеділок, що отримав повідомлення від президента США Дональда Трампа на вихідних, в якому говориться, що він більше не зацікавлений "чисто" в мирі через те, що не отримав Нобелівську премію миру, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 війн ПЛЮС, я більше не відчуваю обов’язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінувати, але тепер можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп у неділю, додавши, що він прагне "повного та тотального контролю над Гренландією".

Стьоре сказав норвезькому виданню VG, що повідомлення Трампа, про яке вперше повідомило PBS, було відповіддю на "коротке повідомлення президенту Трампу від мене раніше в той же день від свого імені та від імені президента Фінляндії Александра Стубба", у якому обидва прем’єр-міністри скандинавських країн закликали до деескалації напруженості та вимагали тристоронньої телефонної розмови.

Уряд Норвегії не присуджує премію, її присуджує незалежний комітет.

Заява американського президента про те, що він більше не зациклений на тому, щоб грати в миротворця, сталася на тлі його дедалі агресивнішого бряцання зброєю щодо Гренландії, самоврядної території Данії, яку він пообіцяв захопити для США, пише видання.

На вихідних Трамп оголосив, що з 1 лютого запровадить каральні мита для європейських країн, які виступають проти його планів анексії Гренландії, що призвело до того, що президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав екстрений саміт лідерів ЄС на цей тиждень.

Лідери ЄС у четвер проведуть екстрений саміт щодо Гренландії19.01.26, 20:59 • 2758 переглядiв

Трамп активно боровся за Нобелівську премію, яку колишній президент США Барак Обама виграв у 2009 році, і неодноразово стверджував, що поклав край принаймні восьми конфліктам.

Нагорода в кінцевому підсумку дісталася лідеру венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, яка минулого тижня подарувала свою медаль Трампу, хоча згодом Нобелівський комітет опублікував заяву, що хоча фізична медаль може переходити з рук в руки, фактична нагорода не підлягає передачі.

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо16.01.26, 00:04 • 32560 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ґренландія
Александр Стубб
Європейська рада
Барак Обама
Дональд Трамп
Європейський Союз
Данія
Сполучені Штати Америки