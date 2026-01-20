Прем'єр Норвегії заявив, що Трамп надіслав листа, у якому пов'язує ситуацію з Нобелівською премією миру з амбіціями щодо Гренландії

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив у понеділок, що отримав повідомлення від президента США Дональда Трампа на вихідних, в якому говориться, що він більше не зацікавлений "чисто" в мирі через те, що не отримав Нобелівську премію миру, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Враховуючи, що ваша країна вирішила не давати мені Нобелівську премію миру за те, що я зупинив 8 війн ПЛЮС, я більше не відчуваю обов’язку думати виключно про мир, хоча він завжди буде домінувати, але тепер можу думати про те, що добре і правильно для Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп у неділю, додавши, що він прагне "повного та тотального контролю над Гренландією".

Стьоре сказав норвезькому виданню VG, що повідомлення Трампа, про яке вперше повідомило PBS, було відповіддю на "коротке повідомлення президенту Трампу від мене раніше в той же день від свого імені та від імені президента Фінляндії Александра Стубба", у якому обидва прем’єр-міністри скандинавських країн закликали до деескалації напруженості та вимагали тристоронньої телефонної розмови.

Уряд Норвегії не присуджує премію, її присуджує незалежний комітет.

Заява американського президента про те, що він більше не зациклений на тому, щоб грати в миротворця, сталася на тлі його дедалі агресивнішого бряцання зброєю щодо Гренландії, самоврядної території Данії, яку він пообіцяв захопити для США, пише видання.

На вихідних Трамп оголосив, що з 1 лютого запровадить каральні мита для європейських країн, які виступають проти його планів анексії Гренландії, що призвело до того, що президент Європейської ради Антоніу Кошта скликав екстрений саміт лідерів ЄС на цей тиждень.

Лідери ЄС у четвер проведуть екстрений саміт щодо Гренландії

Трамп активно боровся за Нобелівську премію, яку колишній президент США Барак Обама виграв у 2009 році, і неодноразово стверджував, що поклав край принаймні восьми конфліктам.

Нагорода в кінцевому підсумку дісталася лідеру венесуельської опозиції Марії Коріні Мачадо, яка минулого тижня подарувала свою медаль Трампу, хоча згодом Нобелівський комітет опублікував заяву, що хоча фізична медаль може переходити з рук в руки, фактична нагорода не підлягає передачі.

Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо